新华社联合国2月14日电 中国常驻联合国副代表戴兵14日在联大维和特委会一般性辩论发言，呼吁继续改进联合国维和行动。

戴兵说，维和行动是联合国维护国际和平与安全的重要手段。当前，新冠疫情仍在肆虐，单边主义、冷战思维和霸凌行径抬头，导致国际和平与安全领域的挑战增多，不确定性和不稳定因素持续上升。在此背景下，我们要继续改进维和行动，更好发挥维和行动作用。

他说，第一，要优化维和行动的整体规划。合理授权是维和行动有效开展的重要基础。实现合理授权的关键是要充分尊重当事国的意见，而不是将出于政治考虑、意识形态和先入为主的观念强加于人。第二，要高度重视维和人员安全。会员国和联合国秘书处应共同努力，提高特派团应急和预警能力，加强救援和医疗保障体系，妥善运用新技术提升装备和安保水平。第三，要持续提升维和绩效。秘书处要和出兵国充分沟通，不断完善绩效评估体系，最大程度发挥维和行动功效。第四，要不断加强维和伙伴关系。安理会、秘书处、出资国、出兵国与出警国应加强沟通。

戴兵说，非盟自主和平行动是非洲人以非洲方式解决非洲问题的有益实践，是联合国维和行动的重要补充。中方支持为非盟自主和平行动提供充足、可预测、可持续的资金支持，支持有关各方继续讨论，形成切实可行的供资方案。

他说，中方是联合国维和行动主要出兵国和第二大维和摊款国，并设立了8000人维和待命部队。去年，中国军队组织“共同命运-2021”国际维和实兵演习。中方牵头成立联合国维和人员安全之友小组，推动安理会通过维和人员安全主席声明，向维和人员捐赠30万剂新冠疫苗，以实际行动保障维和人员安全。中方还将适时举办国际维和论坛，集思广益，形成维和改革的合力。

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