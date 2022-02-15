人民网里约热内卢2月15日电 （记者吴杰）火树银花触目红，揭天鼓吹闹春风。2月14日晚间黄金时段，哥伦比亚国家电视台播出了2022年中国中央广播电视总台春节联欢晚会精编西语版，受到当地观众好评。

哥伦比亚国家电视台将虎年春晚精编西语版安排在收视率较高的黄金时段，并特意提前制作播出了预告片。在欢度元宵节之际，这也成为中国驻哥伦比亚使馆与哥伦比亚文化部等多家单位共同举办的虎年“欢乐春节”中国文化月的力作。

央视春晚是全球观看人数最多的电视节目之一，精编版荟萃了多种类型的演出形式。其中《春风十万里》《春天的钟声》《摆出一个春天》向美洲民众传递了浓浓的春意，借助春风送去美好祝福；《爱在吉祥年》《乳虎啸春》《难忘今宵》呈现了虎年欢乐吉祥，喜气洋洋的年味；《只此青绿》以特别的色彩搭配，向中国山水画中独特的青绿山水画作致敬；《行云流水》则将镜头对准上海高632米的摩天大楼等建筑，把武林高手的太极表演与云端景观融合在一起；《生生不息梨园情》把鲜明打击乐器烘托的北方戏曲同笛子琵琶伴奏的南方戏曲名段串联在一起，让人体会高亢有力与细腻婉转的强烈对比；《冰雪闪亮中国年》对春节期间开幕的北京冬奥会突出展示，使观众跟随奥运吉祥物巡看壮美的赛场、去体验绿色环保、科技创新的冰雪盛会。

哥伦比亚埃克斯特纳多大学教授丽娜·卢娜表示：“在哥伦比亚，人们对中国春节的兴趣与日俱增，自从国家电视台等平台播放中国节目以来，高水平审美和演出令哥伦比亚公众着迷，唤醒了当地民众对中国文化越来越多的兴趣”。

原哥伦比亚驻上海总领事露丝·埃莱娜看完《行云流水》后说：“节目把极致的太极表演和人文景观合二为一，三位太极高手分处上海、广东、重庆的摩天高楼之上，神情淡定。其中有我工作生活多年的上海中心大厦，高632米，为中国第一高楼，其蔚为壮观之态至今仍令我难忘。我曾研习太极，那种调动全身气血、吸收天地日月精华的感觉，非亲身体验者，是难以体味领悟其中奥妙的。”

哥伦比亚国家电视台台长阿尔瓦罗·加西亚说：“哥伦比亚国家电视台一直致力于传播各国文化。世界各地有着各式各样的迎新活动，但唯有中国农历新年是最隆重、最独特、最盛大的传统佳节庆典。今年，我们以音乐、舞蹈等丰富多彩的艺术表演形式来共同庆祝东方古国的“欢乐春节”，将中国新年的吉祥如意、幸福美好带给当地民众，是我们（与中国驻哥伦比亚使馆共同）举办“欢乐春节”活动的最佳方式。哥伦比亚国家电视台是中哥两国文化的交汇点。 ”

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