新华社阿克拉2月15日电 综述：非洲自贸区稳步推进 中非合作迎来新机遇

新华社记者许正 丁蕾

自2021年1月启动以来，非洲大陆自由贸易区（非洲自贸区）建设在新冠疫情等挑战中稳步前行，推动非洲大陆迈向经济一体化。业内人士表示，非洲自贸区为非洲与中国合作带来的新机遇正逐步显现。

非洲自贸区秘书长梅内上月接受非洲媒体采访时说，已有39个国家向非洲联盟（非盟）确认批准非洲大陆自由贸易协定，非盟成员国就超过80%非洲原产地商品的关税问题达成共识，并已启动争端解决机制。

今年1月13日，非洲自贸区秘书处联合非洲进出口银行等机构在加纳首都阿克拉正式推出泛非支付结算系统，使得非洲国家能够使用本国货币在非洲大陆进行及时、安全和快速支付，预计每年为非洲大陆节省50亿美元支付成本。

梅内表示，这些举措反映出非洲自贸区逐步前行势头，也彰显非洲各国促进本地区市场统一的决心，将进一步促进非洲大陆贸易和投资，加速工业化进程。

中国海关总署统计数据显示，2021年，中国同非洲地区贸易总额突破2500亿美元，创2014年以来新高。

中国商务部网站2021年11月发布消息，商务部和非洲大陆自贸区秘书处就成立经济合作专家组签署谅解备忘录。商务部副部长钱克明表示，非洲自贸区建设在促进非洲自身发展振兴的同时，也将为中非经贸关系的发展带来重要机遇。

加纳海岸角大学商学院院长约翰·加齐表示，非洲自贸区将创造一个商品和服务自由流动的巨大市场，可以预见这将对中国投资者产生更大吸引力。

他表示，近期非洲自贸区建设的一系列动作使这种吸引力日益显现。以泛非支付结算系统为例，它消除了非洲国家间不同货币支付的障碍。中国产品一旦接入非洲市场，将在非洲大陆更加自由流通，“随着跨境支付变得越来越便利，中国投资者毫无疑问将进一步受益于非洲自贸区红利”。

中国社会科学院西亚非洲研究所（中国非洲研究院）研究员、南非研究中心主任姚桂梅认为，非洲自贸区有望释放多领域、多行业联动发展的成长性。许多非洲国家不仅将基础设施作为振兴经济的优先领域，也在大力拓展移动通信、数字经济、清洁能源、智慧城市等新领域，这将为中非合作带来新契机。

姚桂梅说，在疫情背景下，中国企业与非洲国家分享数字技术，支持“云抗疫”、发展“云经济”的经验，各类数字合作平台、线上推介会、直播带货等新业态合作蓬勃发展，有效支撑中非企业对接，带动非洲特色产品对华出口。未来数字经济有望成为中非合作新亮点。

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