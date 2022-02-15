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通讯：中国侨胞助乌干达村民喝上干净水

2022年02月15日13:44 | 来源：新华网
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　　新华社乌干达瓦基索2月14日电 通讯：中国侨胞助乌干达村民喝上干净水

　　新华社记者张改萍

　　近日，在乌干达中部瓦基索区的布卡萨村，村民们头顶水盆，手拎水桶，来到村里新打的水井取水。清澈的井水源源不断地从井边的水泥池出水管中流出。

　　此前，村民的饮用水来自一口手挖的浅水井，距离村民的居住地较远，需要花几个小时排队取水。随着乌干达华侨华人慈善基金会打井供水项目在布卡萨村的实施，让该村一万多居民喝上了干净的饮用水。

　　村民伊曼纽尔·马萨巴说，现在可以喝上干净水，不再担心感染疾病，可以节省一大笔看病钱。

　　28岁的贝蒂·嘉巴杰是一位四个孩子的母亲。她说，以前要走很远的路去取水，有时还背着一个孩子。等到了井边，发现打水的人排起了长队。“我现在去新打的水井取水，只需要花几分钟时间，不耽误回家做家务。”嘉巴杰高兴地说。

　　乌干达水资源与环境部说，该国约30%的人口从浅井、沼泽、河流和湖泊中取水，无法获得清洁饮用水。乌卫生部的数据显示，该国每天都有数百人因腹泻、痢疾、霍乱等疾病死亡。

　　布卡萨村村长西蒙·卡滕代介绍说，布卡萨村有六万多名村民，大多数住在维多利亚湖沿岸的沼泽边，依赖手挖的浅井取水。中国人捐赠的水井将惠及周围一万多居民，不仅水源清洁，还极大地方便了当地人取水。

　　乌干达华侨华人慈善基金会打井供水项目发起人钟双全表示，自2019年该基金会成立以来，华侨华人家庭积极捐款，已在乌干达农村地区打了25口水井，惠及2万多个家庭、10多万人口。

　　钟双全希望疫情结束后，每年为乌干达援建更多的水井，还计划培训当地人掌握打井技术，让更多村民从中受益。

(责编：于洋、燕勐)

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