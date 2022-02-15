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美英领导人通话讨论乌克兰局势

2022年02月15日09:59 | 来源：新华网
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新华社华盛顿2月14日电（记者邓仙来）美国总统拜登14日与英国首相约翰逊通电话，讨论乌克兰局势。

根据白宫当天发表的声明，两国领导人重申，美英两国支持乌克兰主权和领土完整。声明说，拜登和约翰逊就加强北约东翼防御能力进行了讨论，并强调将与盟国和伙伴保持密切协调。如果俄罗斯在俄乌边境地带“增加兵力”，美英两国及其盟友和伙伴将让俄罗斯“付出严重代价”。

美国国务卿布林肯当天发表声明说，美国务院已启动暂时关闭美国驻乌克兰大使馆的程序，使馆业务将从乌克兰首都基辅转移至西部城市利沃夫。

布林肯称，美方此举是对俄罗斯在俄乌边境“增加军事部署”的预防性措施，将在条件允许的情况下尽早重开使馆。他说，美国继续支持乌克兰主权和领土完整，将与俄罗斯保持外交接触，认为乌克兰危机仍有可能通过外交途径解决。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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