英国一家电力企业近期向部分用户发放补偿款时，把电表编号填在了支票“金额”栏，有用户因此收到的支票显示金额高达13位数。

强风暴“阿雯”去年11月横扫英国期间，数以万计用户停电数日。英国北部电力公司现阶段向受影响的用户发放补偿款。不料，英格兰北部有74名用户收到的支票金额多到能以万亿英镑计算，部分用户“补偿款”支票金额甚至超过2.3万亿英镑（约合19.8万亿元人民币）。北部电力公司13日解释说，这些是笔误，公司填写支票时误将用户电表编号填入应付金额一栏。

此前一天，一个名为加雷思·休斯的用户在社交媒体推特上发文联系北部电力公司，附上收到的支票照片并调侃道：“我去银行兑现前，你能100%确定付得起这笔钱吗？”

那张照片显示的应付金额超过2.3万亿英镑。

据英国广播公司报道，休斯现年44岁，来自西约克郡，在那场强风暴中其居所停电超过3天。他自述先前收到过一张135英镑（1162元人民币）的支票，当时抱怨补偿金偏少。对于新收到的支票，他笑言：“我知道这笔金额可能不现实。”

北方电力公司一名发言人说，公司“确认出现笔误后，立即（行动）确保冻结所有74名用户的支票”，并承诺14日向他们发放更正后的支票。她说：“我们正着手调查错误如何发生，并检查了之前付的补偿款。所有迹象表明这是一起孤立事件。”（王鑫方）【新华社微特稿】

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