人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

13位数补偿款？！英国一电力企业写错支票

2022年02月15日09:59 | 来源：新华网
小字号

英国一家电力企业近期向部分用户发放补偿款时，把电表编号填在了支票“金额”栏，有用户因此收到的支票显示金额高达13位数。

强风暴“阿雯”去年11月横扫英国期间，数以万计用户停电数日。英国北部电力公司现阶段向受影响的用户发放补偿款。不料，英格兰北部有74名用户收到的支票金额多到能以万亿英镑计算，部分用户“补偿款”支票金额甚至超过2.3万亿英镑（约合19.8万亿元人民币）。北部电力公司13日解释说，这些是笔误，公司填写支票时误将用户电表编号填入应付金额一栏。

此前一天，一个名为加雷思·休斯的用户在社交媒体推特上发文联系北部电力公司，附上收到的支票照片并调侃道：“我去银行兑现前，你能100%确定付得起这笔钱吗？”

那张照片显示的应付金额超过2.3万亿英镑。

据英国广播公司报道，休斯现年44岁，来自西约克郡，在那场强风暴中其居所停电超过3天。他自述先前收到过一张135英镑（1162元人民币）的支票，当时抱怨补偿金偏少。对于新收到的支票，他笑言：“我知道这笔金额可能不现实。”

北方电力公司一名发言人说，公司“确认出现笔误后，立即（行动）确保冻结所有74名用户的支票”，并承诺14日向他们发放更正后的支票。她说：“我们正着手调查错误如何发生，并检查了之前付的补偿款。所有迹象表明这是一起孤立事件。”（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部