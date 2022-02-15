新华社北京2月15日电 韩国疾病管理厅14日通报，韩国前一日新增新冠确诊病例54619例。这是韩国单日新增病例连续第五天突破5万例。韩国卫生部门预测，鉴于传染性强的新冠病毒变异株奥密克戎毒株在韩国快速传播，未来日增确诊病例数将进一步攀升。

图为1月18日拍摄的韩国首都首尔一处新冠检测点。（新华社记者王益亮摄）

韩联社援引疾病管理厅数据报道，截至14日0时，韩国累计确诊病例数已超过140.5万例，累计死亡病例7102例，平均致死率0.51%；现有重症病例306例。

奥密克戎毒株眼下在韩国肆虐，单日新增病例数近来迅速飙升，上月26日报告首次超过1万例，本月2日报告首超2万例，5日报告首超3万例，9日报告首超4万例，10日即告突破5万例。韩国卫生部门警告，大约到本月底，日增新冠确诊病例或达17万例。按照智库机构韩国国家数理科学研究所预估，照目前趋势推算，3月初单日新增病例将达36万例。

统计还显示，截至14日0时，韩国居家治疗的新冠轻症和无症状患者人数超过23.2万，创下新高。

1月18日，人们佩戴口罩在韩国首都首尔等候公交车。（新华社记者王益亮摄）

鉴于出现更多轻症和无症状病例，为优化疫情防控，韩国政府决定自10日起不再对居家观察的低风险确诊者进行每日电话随访，把随访机会留给60岁及以上或有基础疾病的高风险确诊者。低风险确诊者需自行监测健康状况，如果症状加重再联系医院。这使得新冠自测盒需求猛增。

为稳定市场供应，韩国政府规定，本月13日至3月5日的三周内，禁止线上销售新冠病毒自测试剂盒，消费者须从药店和指定连锁便利店线下购买，且每人每次限购5盒。自14日起至本月底，韩国政府会向药店和指定连锁便利店提供可供3000万人使用的自测盒。

截至14日，韩国约5200万人口中，约4422万人已完成新冠疫苗全程接种；约2943万人已接种新冠疫苗第一剂加强针。依照韩联社说法，韩国政府打算本月针对特定人群启动第二剂加强针的接种工作。（乔颖）

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