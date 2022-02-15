美国哥伦比亚广播公司13日发布的一项调查结果显示，多数美国人自认为经历过真爱，有意思的是，仅有18%调查对象认为身边多数人经历过真爱。

哥伦比亚广播公司和“舆观”民意调查公司1月27日至31日联合调查1980名美国成年人后，得出上述结论。哥伦比亚广播公司报道，调查对象中，86%相信真爱存在，67%自认经历过真爱。与此同时，仅有18%调查对象认为身边多数人找到了真爱，53%认为身边部分人找到真爱。

调查显示，从性别上看，69%受调查女性自认经历过真爱，持相同观点的男性这一比例为64%。从年龄上看，自认经历过真爱的调查对象占比随着年龄增长而递增，18岁至29岁人群中，这一比例为56%；30岁至44岁、45岁至64岁和65岁及以上三个年龄层的这一比例分别为65%、69%和75%。从婚姻经历看，85%正处在婚姻关系中的调查对象自认经历过真爱，离婚或分居的调查对象这一比例为60%，单身人士为43%。

另外，52%的调查对象认为自己经历的真爱与预期不同，持这一看法的女性和男性占比分别为54%和49%。哥伦比亚广播公司在报道中提醒那些把爱情小说等虚构故事奉为“寻爱指南”的人士，61%调查对象认为与现实比较，浪漫喜剧和爱情小说中更容易“获得真爱”。

那些自认没有找到真爱的调查对象中，69%认为只是自己尚未找到，31%认为真爱并不存在。（王逸君）【新华社微特稿】

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