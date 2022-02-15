新华社北京2月14日电 综合新华社驻外记者报道：美国总统拜登11日签署行政令，计划将所冻结的阿富汗中央银行在美资产的一半用于赔偿“9·11”恐怖袭击事件受害者。阿富汗等国对此表示谴责，指出这是非法侵占阿富汗资产的霸道行径，将对阿经济和民生带来巨大打击，同时呼吁尽早把这些资产归还阿富汗人民。

阿富汗临时政府副发言人萨曼贾尼13日在接受新华社记者专访时说，美国政府的决定是草率且不公正的。目前阿富汗正面临严重的经济问题，最富有的国家偷窃最贫穷国家的钱，这暴露了美国极端黑暗的道德品性。

萨曼贾尼表示，阿富汗人民没有参与“9·11”事件，也不是这次袭击的实施者，用于袭击的飞机更不是阿富汗的飞机，用阿富汗的资产去赔偿“9·11”事件受害者是完全不公正的。他说，美国对阿富汗犯下了严重罪行，持续20年的阿富汗战争让阿民众承受了巨大痛苦，谁又来赔偿他们的损失呢？

阿富汗前总统卡尔扎伊13日在喀布尔也对美国政府的决定提出批评。他说，阿富汗人对在“9·11”事件中失去亲人的美国人的痛苦感同身受，但阿富汗人同样是恐怖主义的受害者。美国政府扣留阿富汗央行外汇储备，无异于是对阿富汗民众的“屠杀”。

卡尔扎伊说，阿富汗要求处理“9·11”事件受害者索赔诉讼的美国法庭不执行拜登的行政令，而将阿富汗央行资产返还给阿民众，因为“这笔资产不属于任何政府，而属于阿富汗人民”。

伊朗外交部发言人哈提卜扎德14日在德黑兰举行的记者会上表示，美国掠夺阿富汗资产是“可耻的、不人道的”行径。他说，美国入侵阿富汗，不但给手无寸铁的阿富汗人民造成了巨大损失，而且还不放过阿富汗人民的剩余资产。

巴基斯坦外交部12日发表声明强调，被冻结的阿富汗央行外汇储备归阿富汗全体国民所有，这些资金的使用应由阿富汗自主决定。阿富汗人民正面临严峻的经济和人道主义挑战。巴方一直强调国际社会有必要迅速采取行动，帮助阿富汗恢复经济。

另据巴基斯坦联合通讯社12日报道，巴基斯坦常驻联合国代表阿克拉姆当天对媒体表示，阿富汗急需这笔资金（阿央行在美资产）来恢复并维持经济发展，拯救严冬中数百万人的生命，为阿人民提供包括卫生和教育在内的基本生活设施。

巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因13日通过社交媒体表示，美国在一场徒劳无功且不可能胜利的战争上浪费超过2万亿美元后仓皇撤军，不仅让阿富汗人民陷入困境，还攫取了这个贫穷国家的钱财。

俄罗斯卫星通讯社12日援引美国伊利诺伊州大学国际法教授博伊尔的话报道，拜登政府试图借助人道主义由头迎合舆论，但实际上是在实施针对阿富汗人民的经济战。拜登政府处理阿富汗央行在美资产的做法，不管出于任何理由都是完全的偷窃行为，他们无权随意操控阿富汗政府资产。（参与记者：史先涛、蒋超、高文成、王守宝、邓仙来）

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