新华社北京2月14日电 北京时间2月14日晚，为庆祝中国墨西哥建交50周年，北京、上海、重庆、安徽、广东、甘肃、浙江杭州、四川成都、湖北武汉、山东青岛、福建厦门、江西南昌、河北石家庄、江苏无锡和重庆丰都县与墨西哥首都墨西哥城、坎昆、瓜达拉哈拉等15对友好城市（省州）在各自标志性建筑物点亮墨西哥国旗主色调和中国红，共同展现中墨人民走过半个世纪的友好情谊，并为北京冬奥会送上美好祝福。

自1972年中墨建交以来，在两国领导人战略引领下，双边关系全面快速发展，政治互信显著加强，各领域合作成果丰硕，势头强劲。面对百年变局和世纪疫情，中墨两国同舟共济，守望相助，两国友谊得到升华。

友好城市（省州）交流合作是中墨两国关系的重要体现和推动力量。目前，中墨两国已建立35对友好城市（省州）关系，为增进两国人民相知相亲、促进双边关系和各领域友好交流与互利合作，发挥了重要作用。

本次活动由中国人民对外友好协会和墨西哥驻华使馆共同发起组织，得到了双方城市（省州）的积极参与，将进一步增进中墨人民友谊，深化两国友好城市（省州）交流合作，并以友好城市（省州）为重要抓手，不断增进两国互信，推动两国全面战略伙伴关系更加深入人心，更好惠及两国人民。

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