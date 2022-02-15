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中国肯尼亚“2018年紧急粮食援助项目”交接完毕

2022年02月15日08:17 | 来源：新华网
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新华社内罗毕2月14日电（记者白林）肯尼亚政府14日在首都内罗毕举办中国肯尼亚“2018年紧急粮食援助项目”的第8批粮食捐助交接仪式。这批粮食也是该援助项目的最后一批，至此整个项目交接完毕。

肯尼亚公共服务、青年和性别事务部长玛格丽特·科比亚对中国捐赠大米和中国对肯尼亚的人道主义援助表示感谢。她说，中国此前捐赠的大米除了支持学校供餐计划，其他已经分发到干旱和半干旱地区，以提高儿童的营养状况。第8批粮食援助将用于缓解遭遇旱灾地区的粮食不安全问题。

据中国驻肯尼亚大使馆公参张益俊介绍，该援助项目从2019年运送第一批起，至此项目共8批大米已全部向肯方交付。自2011年以来的10年间，包括“2018年紧急粮食援助项目”在内，中国政府已累计向肯尼亚提供了数万吨的粮食援助。

张益俊表示，中国对肯尼亚粮食援助是中肯全面战略合作伙伴关系的良好体现。中方将加强同肯方在各领域的合作，为帮助肯改善人民生活、促进社会经济发展提供更多帮助。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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