新华社柏林2月14日电（记者黄燕 任珂）《2022年慕尼黑安全报告》14日在柏林发布，把即将召开的第58届慕尼黑安全会议（慕安会）定调为“摆脱无助感”。

报告认为，在多重危机叠加作用下，西方社会普遍有一种“集体无助感”。西方社会需要证明其有解决当今挑战的答案，系统性竞争可作为改革和创新的催化剂，为人们提供一个扭转态势的机遇。

慕安会主席沃尔夫冈·伊申格尔当天在新闻发布会上说，慕安会不是一个能够达成决议的官方会议，但为各方展开会谈和讨论提供了面对面的机会。对不断升温的乌克兰议题，有关各方有必要开会商谈，并希望借此传递降温信号。此外，今年慕安会议题还将包括北非局势、新冠疫情、气候变化政策及欧盟的未来等。

去年慕安会受疫情影响改在线上举行，本届慕安会将于2月18日至20日在德国南部城市慕尼黑恢复线下举行。据慕安会官网介绍，将有30位国家元首和政府首脑、100位部长级官员和多位国际组织负责人参会。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”。如今，慕安会已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一，是各国高级防务问题官员及专家就国际重大安全问题阐述立场、交换意见的重要平台。

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