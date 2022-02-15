人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

第58届慕尼黑安全会议定调“摆脱无助感”

2022年02月15日08:13 | 来源：新华网
小字号

新华社柏林2月14日电（记者黄燕 任珂）《2022年慕尼黑安全报告》14日在柏林发布，把即将召开的第58届慕尼黑安全会议（慕安会）定调为“摆脱无助感”。

报告认为，在多重危机叠加作用下，西方社会普遍有一种“集体无助感”。西方社会需要证明其有解决当今挑战的答案，系统性竞争可作为改革和创新的催化剂，为人们提供一个扭转态势的机遇。

慕安会主席沃尔夫冈·伊申格尔当天在新闻发布会上说，慕安会不是一个能够达成决议的官方会议，但为各方展开会谈和讨论提供了面对面的机会。对不断升温的乌克兰议题，有关各方有必要开会商谈，并希望借此传递降温信号。此外，今年慕安会议题还将包括北非局势、新冠疫情、气候变化政策及欧盟的未来等。

去年慕安会受疫情影响改在线上举行，本届慕安会将于2月18日至20日在德国南部城市慕尼黑恢复线下举行。据慕安会官网介绍，将有30位国家元首和政府首脑、100位部长级官员和多位国际组织负责人参会。

慕尼黑安全会议创始于1963年，前身是以跨大西洋伙伴关系为重点议题的“国际防务大会”。如今，慕安会已发展成为国际战略和安全领域的重要年度论坛之一，是各国高级防务问题官员及专家就国际重大安全问题阐述立场、交换意见的重要平台。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部