人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

伊朗外长：伊核谈判短期内达成协议需要西方国家展现诚意

2022年02月15日08:12 | 来源：新华网
小字号

新华社德黑兰2月14日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬14日表示，如果美国等西方国家有诚意履行伊朗核问题全面协议中的承诺，伊核谈判有可能在短期内达成协议。

阿卜杜拉希扬当天在与到访的爱尔兰外长科文尼会晤后举行的联合新闻发布会上说，如果美国等西方国家能认真履行伊核协议中的承诺，伊核谈判“短期内有可能达成一项良好协议”。伊朗希望尽快达成协议，但谈判必须“在合乎逻辑的框架内”进行，并确保维护伊朗的国家权益。

阿卜杜拉希扬表示，参与谈判的西方国家应证明其真正有意愿履行伊核协议中的承诺，而不是采取一些令人震惊的行为和玩弄文字游戏。西方国家以设定谈判最后期限相威胁不能决定达成协议的时间，谈判何时结束取决于谈判的实际情况，以及西方国家展现诚意和履行承诺的努力程度。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部