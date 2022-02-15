新华社德黑兰2月14日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿卜杜拉希扬14日表示，如果美国等西方国家有诚意履行伊朗核问题全面协议中的承诺，伊核谈判有可能在短期内达成协议。

阿卜杜拉希扬当天在与到访的爱尔兰外长科文尼会晤后举行的联合新闻发布会上说，如果美国等西方国家能认真履行伊核协议中的承诺，伊核谈判“短期内有可能达成一项良好协议”。伊朗希望尽快达成协议，但谈判必须“在合乎逻辑的框架内”进行，并确保维护伊朗的国家权益。

阿卜杜拉希扬表示，参与谈判的西方国家应证明其真正有意愿履行伊核协议中的承诺，而不是采取一些令人震惊的行为和玩弄文字游戏。西方国家以设定谈判最后期限相威胁不能决定达成协议的时间，谈判何时结束取决于谈判的实际情况，以及西方国家展现诚意和履行承诺的努力程度。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

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