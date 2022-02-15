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俄外长：俄罗斯将继续就安全保障问题与西方对话

2022年02月15日08:09 | 来源：新华网
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新华社莫斯科2月14日电（记者李奥）俄罗斯外长拉夫罗夫14日表示，俄罗斯将继续就安全保障问题与美国和北约对话。

据俄罗斯媒体14日报道，俄总统普京当天就安全保障问题会见拉夫罗夫。拉夫罗夫表示，美国就俄罗斯安全保障建议的答复，特别是涉及北约停止扩张、不在俄边境附近部署打击性武器、在欧洲的军事基础设施恢复至1997年俄与北约签署基本关系文件时的状态等俄方核心关切的内容，不能令俄方满意。

拉夫罗夫说，俄罗斯将就安全保障问题中具有“现实意义”的方面继续推进与西方对话，并继续要求其对俄就安全保障提出的问题进行答复。

此外，拉夫罗夫在回答普京相关提问时表示，俄罗斯仍有机会与西方就安全保障问题达成协议。俄方正在就相关问题进行持续的解释工作，并希望西方相向而行提出相关意见，但相关对话不能无休止地进行。

2021年12月，俄外交部就与美国和其他西方国家开展安全保障对话发表声明，要求美国、北约就排除北约进一步东扩的可能提供法律保障。今年1月10日至13日，俄分别与美国、北约就安全保障建议开展对话，但未取得实质性成果。1月26日，美国和北约分别向俄方递交关于安全保障建议的书面答复。据报道，俄罗斯已就西方答复准备一份文件草案，普京已初步同意该文件草案，俄方将在完善文件内容后递交相关方。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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