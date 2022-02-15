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乌德领导人会晤讨论乌克兰局势等问题

2022年02月15日08:08 | 来源：新华网
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新华社基辅2月14日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基14日与到访的德国总理朔尔茨举行会晤，双方就地区安全挑战和乌克兰东部顿巴斯地区和平进程等问题进行了讨论。

据乌克兰总统网站14日消息，泽连斯基在会晤结束后举行的记者会上表示，双方一致认为乌克兰与俄罗斯边境地区局势升级是对欧洲和全球前所未有的挑战。

双方讨论了近期为和平解决顿巴斯地区冲突所采取的举措，包括分别在法国巴黎和德国柏林举行的“诺曼底模式”四方会谈。泽连斯基表示，乌方期待近期能举行进一步会谈，并就举行“诺曼底模式”四方领导人峰会达成一致。

朔尔茨表示，德国正在寻求解决目前复杂局势的外交途径，并与法国一道加紧努力推进“诺曼底模式”会谈。德国对乌俄边境局势感到担忧。

据乌克兰媒体报道，泽连斯基与朔尔茨还讨论了乌克兰加入北约的前景、连接俄罗斯和德国的“北溪-2”天然气管道项目等问题。朔尔茨14日抵达基辅对乌克兰进行工作访问，并将于15日对俄罗斯进行访问。

近期，俄乌关系持续紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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