新华社首尔2月14日电（国际观察）韩国大选倒计时 选情胶着存变数

新华社记者陆睿 孙一然

韩国第20届总统选举定于3月9日举行，2月13日至14日为总统候选人登记时间，正式竞选活动将于15日开始。几名主要候选人已于13日完成登记。

分析人士指出，目前所有总统候选人都不具备压倒性优势。执政党共同民主党总统候选人李在明和最大在野党国民力量党总统候选人尹锡悦的民调支持率相对领先，目前二人正激烈进行相互追究对方丑闻的“污点攻势”。而最新消息显示，另一主要候选人、来自在野党国民之党的安哲秀准备与尹锡悦联手对抗李在明，这给此次大选带来新的变数。

恶性竞争

距离韩国总统选举不足一个月，“两强”候选人李在明和尹锡悦的支持率仍不相上下。

近期多个民意调查结果显示，李在明的支持率在36%上下，尹锡悦则为40%出头。两人支持率差距实际上处于误差范围之内，这意味着选情仍十分胶着。

韩联社指出，李在明和尹锡悦丑闻频出是此次大选结果难以预测的重要原因。

在11日举行的第二场总统候选人电视直播辩论中，除了给定的辩题青年政策外，李在明和尹锡悦就对方及其家人所涉丑闻展开激烈舌战。尹锡悦猛攻李在明涉嫌卷入京畿道地产开发项目腐败案，李在明则以尹锡悦之妻操纵股价一事回击。

有韩媒评论，大选焦点已被这两位候选人及其家人的丑闻所覆盖，以至于经济等大选核心议题被模糊，双方陷入恶性竞争。

再添变数

在李在明和尹锡悦势均力敌的情况下，在野党阵营内呼吁尹锡悦与安哲秀合作、推选单一候选人的声音高涨。从民调来看，目前安哲秀的支持率稳定在8%左右。如果两人联手，将对执政党候选人李在明构成有力挑战。

安哲秀此前曾对各种结盟猜测予以否认，表示将“独自跑完全程”。但他13日“闪电”召开记者会，表示愿与尹锡悦联手，推出单一候选人对抗李在明。安哲秀还提议通过“民调竞选方式”决定谁成为在野党的单一候选人。

尹锡悦对安哲秀的表态予以积极评价，但也表示其有关推选单一候选人方式的提议有“令人遗憾之处”。尹锡悦所属的国民力量党表示，该党希望通过谈判方式确定单一候选人。预计两党将就候选人产生方法展开拉锯战。

据韩媒报道，在野党阵营内部已不止一次就如何推选单一候选人发生矛盾。在2021年4月的首尔市长补选中，国民力量党和国民之党就曾围绕这一问题僵持不下。当时两党最终选择了“民调竞选方式”决定单一候选人，候选人花落国民力量党。但在此次选举中，国民力量党担心这一方式对尹锡悦不利。

无论如何，尹锡悦和安哲秀有意合作的消息都令此次韩国总统选举更加扑朔迷离。韩国《东亚日报》评论，两人能否达成合作或将成为左右总统选举的最大变数。

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