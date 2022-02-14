新华社德黑兰2月14日电 通讯：制裁之下，伊朗小生意艰难生存

新华社记者高文成

“我真是个可怜的家伙！”看到咖啡豆价格再次上涨，马哈茂德叹道。

马哈茂德在伊朗首都德黑兰经营着一家咖啡馆，店面不大，顾客也不多。

2018年美国单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重新对伊朗实施严厉的经济制裁，制裁范围几乎涵盖伊朗所有重要经济领域。受制裁等因素影响，伊朗货币大幅贬值，通货膨胀高企，各类原材料和商品价格不断上涨。

面对咖啡豆价格上涨，马哈茂德苦苦支撑，尽量控制涨价幅度以稳定客源。2022年年初，原材料价格暴涨，马哈茂德撑不住了，咖啡馆商品被迫大幅涨价，这让他“自己也感到不好意思”。“一个月内，咖啡原料价格上涨了5次。我只好将涨价消息告诉每位顾客。”

即使马哈茂德已经尽力跟顾客解释，涨价还是使客流量减少了。之前有老顾客每天会点一杯咖啡和一罐能量饮料，但现在，他们甚至一周都光顾不了两次。

制裁对伊朗经济造成巨大冲击，失业率上升，居民收入降低，购买力下降。伊朗人过日子必须精打细算，马哈茂德也是如此。他说，只有客源稳定，他才能有足够收入维持一家老小生活。像现在这种经营状况，他先得维持基本支出，没钱去买新衣服。

“制裁是所有这些困境的主要原因。”在德黑兰经营制鞋作坊的礼萨有同感。

礼萨说，原材料经常缺货，或者要花两倍价钱买到同样的原材料，成本上升最终体现在成品价格上。“这是怎么回事？为什么这次这么贵？”礼萨经常遭遇客户这样的质问，他只能无奈地解释。

“这就是为什么我们的生意发展不起来，主要原因就是市场价格不稳定，每天都在波动。”他说。因为订单量下降，礼萨只能裁员，“已经成家的小伙子们失去了工作”。

经营汽车修理厂的哈姆扎也在感受着制裁带来的压力。现在，修车对“那些不富裕或挣得不多的人来说非常困难”。哈姆扎说：“没有制裁时，市场上汽车价格很低，人们经济实力更强，有足够的收入。汽车配件也不像现在这么贵。”他举例说，现在伊朗国产车的二手保险杠要比之前新的贵上一倍多。

如今，因为购买力下降，车主大多选择修理，不会轻易更换配件。“这意味着我们的工作变得困难了，工作量更大，但能赚到的钱却少了。大家都缺钱，有顾客修车前明确说，他们钱不多。”哈姆扎说。

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