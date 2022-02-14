刚刚过去的虎年春节，中国女足在驻孟买总领馆领区的孟买、新孟买和浦那参加第20届女足亚洲杯。领馆男女老少和领区中资企业、华人华侨、留学生等有幸见证了中国女足时隔16年再次夺得亚洲杯冠军，共同度过了一个回味悠长、加油鼓劲的新春佳节！

严峻疫情，周密预案

2022新年伊始，收到中国足协发来的访印参赛通知，我们欣喜激动之余难免有些担忧。印度正值第三波奥密克戎疫情大爆发，防疫形势不容乐观。馆领导动员部署强调“防疫是前提，绿码是底线，用心去补台，用情去加油”，积极配合女足比赛、防疫、鼓劲和保障事宜。

领馆和代表团分别指定了两位“懂球的”年轻女联络员每日密切联系对接，经常沟通至深夜。代表团来印前，即悉心通报交流当地防疫形势和经验，告知代表团赴印所需入境材料和防疫措施，提前采购数百瓶消毒喷雾等防疫用品送至酒店。

该来的还是会来。开赛没几天，东道主印度女足就因队内多人确诊感染新冠而中途退赛。印度队此前已与伊朗队比赛，而中国队马上要对阵伊朗队，怎么办？疫情是否会通过伊朗队传播至中国女足？我们第一时间与代表团沟通交流其他球队疫情动态，加强消毒，细化防疫。长期身处印疫情风暴中心仍能确保零感染，经验告诉我们，想要尽可能减小感染风险的同时做好工作，必须切实做好防护、胆大心细、坚定信心。

实践再次证明，中国式抗疫的态度、精神、措施和责任是完全正确的，也为最终的胜利奠定了基础。在此期间，女足定期核酸检测，切实防疫，自抵印至离印全程全员全阴，大家都长长舒了口气。我们在外交部和驻印使馆指导下，耐心细致帮助代表团办好回国绿码手续，包括检测时间、次数、机构、数值要求等细节，并第一时间提供优质服务。陈应表领队表示，本次亚洲杯能够取得抗疫和夺冠双丰收，离不开中国驻印度使领馆提供的大力支持和保障，对此表示衷心感谢。

站稳脚跟，渐入佳境

疫情特殊情况下，我们没法面对面欢迎女足，于是用鲜花承载大家的热情和鼓励，以孙卫东大使夫妇和驻孟买总领馆名义分别预先送至代表团驻地，欢迎加祝福。女足收到后，特地录制视频，感谢使领馆的贴心关怀和热烈欢迎。

女足很好地适应了当地环境和孟买足球场地，首场比赛4比0击败中国台北女足，第二场7比0大胜伊朗女足，提前锁定小组出线，淘汰赛又以3比1战胜越南队，顺利取得2023年女足世界杯的门票，完成了参加本次亚洲杯的首要目标。我们从一开始就为女足一场接一场的胜利不断助威、自豪，并向中外媒体推介。印度媒体，尤其是领区当地媒体也逐步关注，报道升温。

新春佳节，加油鼓劲

战斗间隙过好年，大年三十喜气浓。我馆邀请女足作为特别嘉宾参加新春线上活动。女足精心录制贺年视频，王珊珊队长致辞感谢领馆、领区和印度友人，祝福因疫退赛的印度女足早日康复。王霜、赵丽娜、张琳艳等一众明星球员纷纷从绿茵场献上新春问候，祝福大家虎虎生威、虎年大吉。

节目受到央视、新华社以及印度媒体大量积极报道。与会的印度嘉宾，尤其是孟买大学孔子学院和中印学院学习中文的青年学生深受鼓舞，称赞女足展示了健康向上的中国女性形象，是中印青年友好交往的榜样！

除夕夜当然少不了年夜饭，为更好加油鼓劲，同时增强营养健康，慰藉思乡之情，我们在严格防疫前提下，安排厨师与领区几家中资企业分工合作，提前准备，确保女足代表团在大年三十吃上热腾腾的饺子和香喷喷的酱肉。这疫情特殊条件下的“款待”，虽比不上国内的年夜饭丰盛，但依然让代表团印象深刻，温暖人心。水庆霞教练和王珊珊队长等纷纷表示，异国他乡过年，没想到大年三十还吃到了家乡味儿的饺子，全队上下非常开心、暖心，感谢驻印度使领馆、在印华人华侨和中资企业的大力支持。

逆转日本，力挽狂澜

大家都知道，半决赛对日本才是对中国女足真正的考验。在与卫冕冠军日本队的比赛中，女足两度落后两度扳平，大家的心也像过山车一样起起伏伏，加时赛第119分钟，王珊珊绝平，点球大战朱钰两度扑点，最终6比5战胜对手！

鉴于与日本半决赛这场硬仗的特殊重要意义，我馆和驻印度使馆第一时间联合向女足代表团致信表达热烈祝贺、诚挚祝福和亲切慰问。女足姑娘们坚韧不拔、勇毅前行，是对奥林匹克精神和中华体育精神的生动诠释。铿锵玫瑰闪耀印度赛场，中国女足为新春佳节和北京冬奥会添喜，为祖国争光！经过这场鏖战，大家的心气儿空前提升。我们又联合侨胞专门赠送鲜花和横幅，激励女足在接下来的决赛中再接再厉、夺取更大的胜利。印度媒体也一改此前唱好日本队的腔调。有人说，毕竟浦那曾是二战期间盟军抗日的后方基地，也算中国队的“主场”。

亚洲之巅，线上庆功

回到新孟买，2月6日晚，在女足亚洲杯决赛中，中国女足果然不负众望，再次上演大逆转，在半场0比2的逆境下，不退缩、不气馁，下半场连扳3球，以坚忍不拔的毅力和顽强拼搏的意志拿下最后的胜利，举国沸腾！青年同志们纷纷在微信群、朋友圈、推特热烈祝贺，喜悦激动之情溢出屏幕。

当晚，驻印度使馆和驻孟买总领馆联合举办线上庆功会。孙卫东大使在致辞中表示，中国女足此次来印参加亚洲杯，为促进中印体育交流作出了贡献，注入了正能量。铿锵玫瑰在印度绚丽绽放，让印度人民感受到了可亲可爱可敬的中国，也感受到了中国人民奋发向上的精神风貌。驻孟买总领馆所做大量细致的工作，确保全队在当前疫情形势下，能够安全、健康、顺利地参加每一场比赛。印方作为东道主，也为保障亚洲杯顺利进行作出许多努力。唐国才总领事主持会议时表示，我们在国内和使馆领导下积极配合女足代表团，全馆同志和领区同胞共同度过了一个团结鼓劲、十分难忘的虎年新春，今后要学习和发扬女足精神，克难克险，进一步做好各项工作。

女足精神，激励前行

女足代表团一行50余人离印当日凌晨，我馆几名同志天没亮就赶赴酒店送行。疫情下我们虽不能当面拥抱，但心早已连在一起。女足代表团与我们远远挥手告别，在场同志忍不住热泪盈眶，感恩感动。领区中资企业、华人华侨也曾多次以不同方式远远加油，挥动五星红旗，激动自豪之情溢于言表。领区《自由新闻日报》大版面刊登中国女足夺冠，好一道中印人文交流和民心相通的亮丽风景线！印度友人也纷纷在朋友圈、推特上发文祝贺。

一路走来，我们用心用情，在特殊困难条件下圆满完成接待任务，亲历铿锵玫瑰经风历雨绽放印度赛场，深感自豪骄傲。实践证明，中国人是有温情、有力量、有骨气的。女足坚韧不拔、永不言弃的精神深深鼓舞了大家继续勇毅坚守、拼搏奋进，用青春热血书写外交为民的孟买篇章！

（转自中国驻孟买总领事馆官网）

(责编：徐祥丽、刘洁妍)