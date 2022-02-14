新华社喀布尔2月14日电 题：掠夺阿资产，美“现代海盗”做派令人“叹服”

新华社记者史先涛

美国总统拜登日前签署行政令，计划将所冻结的阿富汗中央银行在美资产半数用于赔偿“9·11”恐怖袭击事件受害者，国际舆论一片哗然。美国公然掠夺他国人民资产，已经到了不在意“吃相”和世人观感的地步，把“现代海盗”做派发挥到新的“高度”，令人“叹服”。

“9·11”恐怖袭击事件受害者当然需要赔偿，但谁来赔偿起码要有一个清晰的责任逻辑线条，直接拿阿富汗人民的资产来“垫背”、让毫不相干的阿富汗人民来“背锅”，无疑是“乱弹琴”。正如阿富汗临时政府副发言人伊纳穆拉·萨曼贾尼在接受新华社记者专访时所指出，阿富汗人民没有参与“9·11”事件，拿阿富汗资产去赔偿受害者是完全不公正的。

美国政府公然劫掠阿富汗国家资产的行径不仅缺乏法律依据，在阿富汗深陷人道主义危机的当下，更凸显美国政府的极度冷血。联合国世界粮食计划署统计数据显示，2280万阿富汗人面临严重粮食安全问题，这一数字超过阿富汗总人口的一半。许多家庭的生活难以为继，阿富汗正面临“雪崩般的饥饿和贫困”。联合国机构表示，320万5岁以下的阿富汗儿童严重营养不良。另有350万阿富汗人流离失所，没有温暖的住所和过冬物资。难怪，阿富汗塔利班驻多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆指出，窃取阿富汗人民被冻结的资产表明美国“在人性和道德上已堕落到最低程度”。

众所周知，阿富汗海外资产被冻结本就是阿经济困难、陷入人道主义危机的重要原因。阿富汗政府和国际社会多次呼吁美国政府解冻阿富汗海外资产，美国不仅充耳不闻，更反其道而行之，干出了世界唯一超级大国抢夺世界最贫困国家资产的无底线行径，真是让人“大开眼界”。

阿富汗人民不单是无辜，他们更是美国发动阿富汗战争的最大受害者。美国入侵及长期驻军令阿富汗山河破碎、民不聊生，美国驻军20年的历史就是对阿富汗的一部伤害史。阿富汗累计有3万多名平民被美军杀死或因战乱丧生，约1100万人沦为难民。美军在军事行动中经常强闯民宅、肆意搜捕，射杀平民，给当地民众造成巨大心理创伤。

美军撤离阿富汗后，不仅不反思其对阿富汗的伤害，反而变本加厉，往阿国“伤口上撒盐”。在塔利班接手政权后，美国冻结了阿富汗中央银行90多亿美元海外资产，导致阿金融和银行支付系统承受重压，外汇紧缺，物价上涨。阿富汗面临严重的经济和人道主义危机，濒临灾难边缘，美国无疑是罪魁祸首。

阿经济遭受重创，波及到公共服务体系特别是医疗服务体系，目前阿医疗体系濒临崩溃。由于海外资产被美国冻结，国际援助大幅减少，大量靠援助资金运转的医院难以维持，导致塔利班主导的阿临时政府在新冠疫情防控方面很难有所作为。新冠疫情蔓延对缺衣少食的阿富汗民众来说无异雪上加霜。

人说“盗亦有道”，而美国这个“现代海盗”，把最基本的伦理道德扔进了太平洋。美国政府对阿富汗人民遭受的苦难完全无视，毫无底线，心安理得从饥寒交迫的阿富汗人民手中抢钱，开演了美国伤害阿富汗连续剧中的最新一季。

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