新华社东京2月14日电（记者华义）国际原子能机构调查小组14日起开始在日本调查“经处理后”的福岛第一核电站核污水安全性问题，并准备在今年整理出一份中期调查报告。

据日本经济产业省发布的消息，国际原子能机构调查小组一行包括来自中国和韩国等15个国家的15位专家。该调查小组14日开始走访日本经济产业省和东京电力公司等单位，并将于15日、16日前往福岛第一核电站现场调查。此后，调查小组将于18日召开记者会说明本次调查的有关情况。

国际原子能机构调查小组原计划2021年年底前来日调查，但是受新冠疫情影响推迟到现在。

2011年“3·11”大地震导致福岛第一核电站堆芯熔毁、放射性物质外泄，持续冷却堆芯的作业以及雨水、地下水流入反应堆设施产生了大量核污水，并在不断增加。目前福岛第一核电站内共储存约130万吨核污水。

日本政府2021年4月决定，准备将福岛第一核电站的核污水经过滤并稀释后排放入海。运营福岛第一核电站的东京电力公司计划于2023年春季开始向太平洋排放核污水。此举在日本国内和周边国家引发担忧，福岛县渔业协会持续反对排放核污水入海，国际观察人士强烈呼吁日方在与周边国家充分协商的基础上慎重做出决策。

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