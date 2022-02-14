美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特日前收到中国国家主席习近平复信，他表示深受鼓舞。

看到习近平主席认可自己家族在中美关系中扮演的特殊角色，亚当说：“简直太棒了！海伦·福斯特·斯诺基金会及其事业得到了来自美中两国人民的巨大支持，这是国际友谊的体现。”

海伦·福斯特1907年出生于美国西部犹他州，1931年来到中国，并在中国结识后来的丈夫、美国记者埃德加·斯诺。

1936年，埃德加·斯诺访问陕北归来，海伦帮助他整理书稿和照片资料，为《西行漫记》（原名《红星照耀中国》）的出版做了大量工作。1937年4月，海伦冒险访问陕北，在延安采访毛泽东等中国共产党领导人，写作《续西行漫记》等作品。《西行漫记》和《续西行漫记》被认为是报道和介绍中国共产党和“红色中国”的优秀纪实性作品。

图为《西行漫记》封面。新华社记者李京摄

亚当·福斯特是海伦的侄孙。据他介绍，海伦不仅积极推动了中国工合运动，还鼓励新西兰人路易·艾黎在中国甘肃省创建山丹培黎学校，招收贫苦人家孩子，以半工半读的教学方式为中国培养工业技术人才。中国工合运动是指在中国抗日战争时期，中外知名人士发起、组织并建立了一批工业合作社。这批合作社主要制造钢铁、布匹和肥皂等军需、民用物资，支援抗战。

海伦与丈夫离婚后一直保留“斯诺”这个姓氏。二人各自继续为深化中美两国人民的友谊不懈努力。海伦回美国后定居在康涅狄格州麦迪逊市，她后来又两次访问新中国，拍摄大量照片，出版《重返中国》等作品。海伦于1997年逝世，留下的一系列著作、手稿和照片，许多都与中国有关。

海伦工作照。海伦·福斯特·斯诺基金会供图

亚当年轻时曾阅读海伦的回忆录《我在中国的岁月》，并被深深吸引。书中记述了上世纪30年代发生在中国的“一二·九运动”、西安事变等事件，海伦同埃德加的爱情以及海伦冒险去延安采访等内容。“这应该拍成一部电影！”亚当还清楚地记得自己当时的想法。

2016年，亚当受邀前往陕西省，参观了海伦和埃德加曾经生活过的地方。他回忆说，所到之处人们善良好客，很多人都能说起海伦和埃德加与中国乃至亚洲的渊源。回美国后，亚当着手研究海伦的生平和事迹，并通过海伦和埃德加的著作去认识中国和中国人民。

亚当·福斯特在陕西西安参观八路军西安办事处纪念馆。美国海伦·福斯特·斯诺基金会供图

2021年是海伦来到中国90周年。亚当说，给习近平主席写信是为了感谢中国人民在过去一年及此前对海伦的纪念以及对基金会事业的支持。

“很高兴美中人民都认可海伦对两国关系的贡献，”他说，希望下一代美国人和中国人能继续共享携手合作的美好愿景。

对于亚当自己，纪念海伦最好的方式就是将她的事业延续下去。他说，为了搭建通向美中繁荣未来的桥梁，我们彼此应该增加互动和人文交流。

据悉，海伦·福斯特·斯诺基金会正努力从教育、文化、商业、地方关系上着手搭建平台，促进美中双方对话、接触及务实合作。例如，该基金会正在与江西省合作，计划在犹他州创建一个陶瓷文化中心，与美国人分享中国传统陶瓷艺术；他们还与位于西安的西北大学携手，努力将“海伦·斯诺翻译奖”打造成一个世界级翻译比赛奖项。

“人文交流对双方都有实实在在的好处。”亚当说，“当两国在其他领域可能产生分歧时，这些民间层面的努力将起到稳定作用。”

亚当还特意提及他和家人刚刚欢度的中国春节。“我妻子和我觉得让孩子了解不同国家的文化十分重要，由于海伦与中国的关系，我们全家都喜欢尝试过一过中国的传统节日。”

亚当·福斯特的子女在美国犹他州庆祝春节。美国海伦·福斯特·斯诺基金会供图

在犹他州，从幼儿园到高中阶段目前有超过1.8万名学生在学习中文，犹他州的一些学校每年在中国春节期间也都会举行庆祝活动。亚当一家所在的社区内就有一所提供中文课程的学校，家长们踊跃为孩子们报名。

“我相信，如果海伦能够看到这些犹他州的孩子们说中文、学习中国的文化与传统，她一定会非常激动。”亚当说。

更多内容，请读通稿：

习近平复信美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特

新华社北京2月7日电1月27日，国家主席习近平复信美国海伦·福斯特·斯诺基金会主席亚当·福斯特。

习近平指出，斯诺夫妇积极推动了中国工合运动，为创建山丹培黎学校发挥了重要作用。中国人民铭记包括斯诺夫妇在内的国际友人为中国革命和建设事业作出的贡献，以及对中国共产党和中国人民的真挚情谊。我对海伦·福斯特·斯诺家族多年来为发展中美关系作出的积极贡献予以高度评价。

习近平强调，希望你和基金会继续以斯诺夫妇为榜样，为增进中美两国人民的友谊合作作出新的贡献！

近日，福斯特致信习近平主席，回顾斯诺女士为美中民间友好所作出的贡献，表示将继承斯诺女士促进美中民间友好合作精神，为美中人民交流互动搭建桥梁。

出品人：周宗敏

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记者：孙丁

编辑：汤洁峰 杨天沐 刘杰 杨威 涂一帆 唐志强 田宇 孙浩

摄影：李京

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(责编：胡永秋、袁勃)