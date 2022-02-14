新华社华盛顿2月13日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司创始人兼首席执行官埃隆·马斯克日前表示，该公司下一代重型运载火箭“星舟”最快可能在3月获得监管机构相关批准，从而可能在未来数月内进行首次轨道飞行。

据美国媒体报道，马斯克在位于得克萨斯州南部的“星舟”研发和测试基地举行的记者会上说，太空探索技术公司仍在等待美联邦航空局的相关审批结果，获批后才能开展“星舟”的下一阶段入轨计划。

马斯克说，虽然这一项目可能遭遇失败，但他对“星舟”今年年底前抵达预定轨道有信心。

“星舟”属于可回收火箭，比太空探索技术公司现有的“猎鹰9”和“猎鹰重型”运载火箭更大。其设计目标是将人和货物送至地球轨道、月球和火星等。“星舟”可将超过100吨载荷送入地球轨道。

马斯克说，实现目标的路上可能会遇到一些困难，但希望能通过卫星发射任务和测试飞行解决这些问题，为最终实现载人飞行铺平道路。

“星舟”原定的发射地为太空探索技术公司位于得克萨斯州南部的研发和测试基地。马斯克说，如果美联邦航空局要求提供更多有关潜在环境影响的信息，发射地可能会改在佛罗里达州肯尼迪航天中心，这将使“星舟”的首次轨道发射时间推迟半年以上。

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