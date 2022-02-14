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韦布望远镜首次传回照片

2022年02月14日15:20 | 来源：新华网
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美国国家航空航天局11日宣布，詹姆斯·韦布空间望远镜首次拍摄到星光，还传回了一张自拍照。

韦布空间望远镜拍摄的星光图像显示，18个亮点散布在一片漆黑中。这是韦布空间望远镜主镜18片镜片拍摄同一颗星时捕捉到的不同影像。美联社12日援引美国航天局消息报道，韦布空间望远镜这次的拍摄对象是258光年外大熊星座中的一颗星。

美国航天局还发布了韦布空间望远镜的一张自拍照，是由次镜拍摄的主镜18片镜片的黑白照。照片中有一片镜片格外耀眼，因为它正对准一颗星。韦布空间望远镜主镜前方有一根8米长的杆，上面装有次镜。

美国航天局官员说，韦布空间望远镜主镜的全部镜片目前运行正常。未来数月，韦布空间望远镜将调整这18片镜片，统一聚焦拍摄，预计今年6月底前能够开始科学观测。

韦布空间望远镜任务目标主要有4个方面：寻找135亿多年前的宇宙中诞生的第一批星系；研究星系演化的各阶段；观察恒星及行星系统的形成；测定包括太阳系行星系统在内的行星系统的物理、化学性质，并研究其他行星系统存在生命的可能性。

韦布空间望远镜造价100亿美元，是美国航天局迄今建造的最大、功能最强的空间望远镜，其主镜直径6.5米，由18片巨大六边形镜片构成；配有5层可展开的遮阳板。

韦布空间望远镜去年12月25日从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空，一个月后进入围绕日地系统第二拉格朗日点的运行轨道，距离地球约150万千米。（袁原）【新华社微特稿】

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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