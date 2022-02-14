新华社北京2月14日电 德国总理奥拉夫·朔尔茨定于14日访问乌克兰，随后访问俄罗斯，为缓和俄乌局势斡旋。乌克兰驻德国大使在朔尔茨出访前说，乌克兰期待与德国平等对话，希望德方给予投资保证。

乌克兰驻德国大使安德里·梅利尼克做客德国广播电台一档栏目时说，乌方希望成为德方的平等伙伴，而非乞求者。乌方希望与德方“坦诚对话”。

朔尔茨访乌期间将与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基会晤，定于15日前往俄罗斯首都莫斯科，与俄总统弗拉基米尔·普京会面。

1月12日，德国总理朔尔茨在位于柏林的德国联邦议会接受问询。（新华社记者单宇琦摄）

梅利尼克希望朔尔茨访乌期间能够宣布总额数十亿欧元的一揽子援助计划，以支持乌克兰经济。他说，德国政府必须为德方在乌克兰的投资提供政治保障。此外，德国应该面向乌克兰企业施行一项降低贷款利率的计划。

梅利尼克重申，乌克兰政府希望德国提供防御性武器，并支持乌克兰加入欧洲联盟。他说：“我们希望德国人意识到局势的严重性，希望我们能获得帮助，（乌方）有希望获得防御性武器以及经济支持。”

德国政府先前说，德方不会向乌克兰提供武器，将以其他方式提供支持。德国国防部长克里斯蒂娜·兰布雷希特在德国《世界报》1月22日刊发的专访中说，德方将在2月向乌方“移交一个完整的野战医院”并提供相关培训。

美国等西方国家近期不断渲染俄罗斯有“入侵”乌克兰之势，强调有情报显示“入侵”可能发生在2月20日之前。美国国务卿安东尼·布林肯12日与俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫通电话时声称，一旦俄罗斯“入侵”乌克兰，美方将“迅速”对俄施加经济制裁。

就俄乌局势，朔尔茨只是重申俄罗斯将为“入侵”乌克兰付出高昂代价，没有说明德国将会采取哪些举措制裁俄罗斯。朔尔茨7日访问美国时，媒体记者反复追问一旦俄罗斯“入侵”乌克兰，德方是否会如美方所言终止“北溪-2”天然气管道项目，他始终没有给出明确答复。

媒体记者11日问及朔尔茨出访乌克兰和俄罗斯时是否会提出新倡议，德国政府一名发言人说，朔尔茨将坚持德国既定立场。

美联社分析，尽管德国政府没有详述俄罗斯“入侵”乌克兰可能面临的后果，但“北溪-2”管道显然在考虑之列。

德国经济研究所能源、交通和环境部主管克劳迪娅·克姆费特说：“德国没有太多筹码，除了宣布不会批准‘北溪-2’。这是唯一的政治筹码。”

“北溪-2”是俄罗斯经由波罗的海向德国出口天然气的管道项目，由俄罗斯、德国等国企业建设。俄罗斯天然气工业股份公司去年9月宣布项目完工。乌克兰反对“北溪-2”项目，声称这一管道一旦投入使用，俄方可能停止经由乌克兰向欧洲供气，致使乌方能源供应受到影响并损失“过境费”收入。（包雪琳）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)