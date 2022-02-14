新华社基辅2月13日电（记者李东旭）据乌克兰总统网站消息，乌总统泽连斯基13日与美国总统拜登通话讨论乌安全局势，双方表示支持继续通过政治和外交努力推动和平进程。

泽连斯基说，乌方清楚当前面临的风险并准备好应对任何事态。他表示，乌方将阻止对乌克兰的任何升级行动。

双方重申在继续通过政治和外交努力推动和平进程和恢复稳定方面立场一致。泽连斯基强调，乌方完全支持和平解决冲突，重视在现有谈判形式下为缓和局势和实现和平所采取的措施。

另据白宫当天发表的声明，美国总统拜登13日与乌克兰总统泽连斯基通电话时重申，美国支持乌克兰主权和领土完整。声明说，两国领导人同意以外交和遏制并举的方式应对俄罗斯在俄乌边境集结军队的行为。

12日，拜登与俄罗斯总统普京进行了通话，双方围绕乌克兰局势问题交换了意见。俄总统助理乌沙科夫在俄美领导人通话结束后举行的新闻发布会上表示，此次谈话整体均衡且务实。

近期，俄乌关系持续紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：邓仙来）

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