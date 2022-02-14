新华社北京2月14日电 韩国总统选举进入倒计时之际，候选人“两强”对战格局突然生变。在野党阵营支持率最高的两名总统候选人13日曝出准备“联手”的消息，以共同对抗执政党共同民主党总统候选人、现任总统文在寅热门“接班人”李在明。

韩国媒体推测，在野党阵营两名候选人合作可能性相当大，李在明届时恐在选举中处于劣势。

韩国总统选举定于3月9日举行，本月13日至14日为候选人登记日，4名热门总统候选人已在13日完成登记。除李在明，在野党阵营总统候选人分别是最大在野党国民力量党总统候选人尹锡悦、国民之党总统候选人安哲秀和正义党候选人沈相奵。

近期多项民意调查结果显示，所有参加角逐总统的人选中，曾任京畿道知事的李在明和前检察总长尹锡悦支持率均在40%左右；安哲秀支持率为大约10%，沈相奵为大约3%。

在“两强”候选人难分胜负的背景下，在野党阵营内呼吁尹锡悦与安哲秀合作的声音高涨。两人“联手抗李”被视为实现执政党更迭的最有力保障。

安哲秀先前在多个场合表示无意合作竞选。不过，他13日突然宣布召开记者会，正式提出愿与尹锡悦联手，推出单一候选人对抗李在明。

安哲秀说：“获胜固然重要，但为了克服当前危机以开展面向未来的改革，我们应取得基于国民信任的压倒性胜利，这不能仅靠一个人。我希望候选人尹锡悦给予真诚答复。”

至于推选谁为单一候选人，安哲秀提议以民调方式决定。按他的说法，这一做法有先例。去年首尔市长补选中，安哲秀决定与国民力量党候选人吴世勋合作，由于安哲秀在民调中落后吴世勋，最终后者以单一候选人身份赢得选举。

尹锡悦当天晚些时候对媒体记者说，他对安哲秀的提议给予“积极评价”，将考虑与安哲秀合作。不过，他指出安哲秀的方案存在“令人遗憾之处”，但拒绝细说。

韩国媒体推测，由于尹锡悦对安哲秀的提议整体上持积极态度，因此两人合作的可能性相当大。

尹锡悦所属的国民力量党则公开批评安哲秀以民调结果“二选一”的提议不妥。根据国民力量党的说法，民调过程中，执政党支持者可能故意选择在野党阵营较弱一方为单一候选人，以期助力执政党总统候选人胜出。因此，民调结果可能被“扭曲”，不能用于推选单一候选人。

一项最新民调显示，如果尹锡悦与安哲秀联手，两人将“稳赢”李在明。如果联手后在野党阵营推选尹锡悦为单一候选人，他的支持率为44.8%，高于李在明的39.5%；如果推选安哲秀为单一候选人，他将获得45.6%的支持率，同样超过李在明的35.9%。（张旌）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)