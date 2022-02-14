加拿大安大略省警方12日试图说服示威卡车司机离开加拿大与美国跨境大桥，紧张局势一度有所缓解，但更多示威者随后重新聚集，贸易通道仍难恢复。当天，首都渥太华等地的示威活动愈演愈烈。

【陷入僵局】

截至11日，示威卡车司机已经连续5天阻断安大略省温莎市与美国密歇根州底特律市之间的大使桥。

这座悬索桥是加美之间最大陆路贸易通道，日均运输货物总值占加美双边贸易额大约四分之一。多家汽车制造商因运输中断被迫削减北美工厂产量。

据路透社报道，12日早，温莎市警方敦促大使桥上的示威司机以合法、和平方式行事。警车从示威司机车辆后方缓慢推进，以使后者从大桥入口处离开。警方通过扩音器警告示威司机，“如果不遵守指示，将被逮捕”。大使桥示威司机数量从前一晚的约200人减少至约20人。

不过，12日晚些时候，更多示威者在大使桥附近重新聚集，继续阻断入境加拿大的车道。警方行动似乎陷入停滞。

温莎市警方发言人贾森·贝莱尔告诉法新社记者，警方想尽量以和平方式化解局势。

这场示威由加拿大政府1月中旬宣布的防疫新规引发。政府要求往返加拿大和美国的卡车司机从美国入境时必须出示新冠疫苗接种证明；美方数天后也出台类似举措。大批加美两国卡车司机反对新规，示威司机1月底打着“自由车队”的旗号开进渥太华，示威活动随后蔓延。

渥太华市6日进入紧急状态，安大略省省长道格·福特11日宣布全省进入紧急状态，明确表示在重要基础设施沿线阻碍交通的行为“非法”，违者将被处以最高10万加元（约合50万元人民币）罚款，并将面临最长一年监禁。安大略省高等法院一名法官当天裁定示威者结束在大使桥上的抗议活动。

【局势升级】

示威活动眼下在加拿大多地蔓延。警方说，渥太华的示威人数12日增加至4000人，示威者“对执法人员表现出攻击性行为”，并拆毁国家战争纪念碑周围的围栏。

渥太华警方说，已与安大略省警方和加拿大皇家骑警队成立联合指挥中心，以应对局势升级。

据美联社报道，示威者破坏了加拿大不列颠哥伦比亚省萨里市与美国华盛顿州布莱恩市之间的跨境通道，但有关官员说，这条通道没有被封锁。加拿大艾伯塔省库茨以及加拿大马尼托巴省埃默森与美国之间的两条跨境通道已被阻断数日，仍未恢复通行。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多11日承诺“采取更有力的警方干预措施”，强调加美边境不能继续关闭，示威活动“必须结束”。他12日表示，所有选项都在讨论中。（刘曦）（新华社专特稿）

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