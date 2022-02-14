阿富汗塔利班去年8月控制首都喀布尔后，美军仓促撤离。一些曾为美方工作的阿富汗人随美军撤出，被临时安置在第三国。半年时间过去，被安置在阿拉伯联合酋长国的阿富汗人仍未得到任何赴美定居进展的消息，连日来举行抗议活动。

美国政府官员回应说，这些阿富汗人赴美申请的处理程序可能需要长达数年时间，其中大多数人基本没有可能前往美国。

两名住在阿联酋首都阿布扎比安置中心的阿富汗人11日告诉媒体记者，抗议9日开始，连日来参与人数不断增加。社交媒体上一些视频显示，不少阿富汗人高喊口号，要求美国接收他们。

这些阿富汗人告诉媒体记者，抗议起因是他们长期得不到赴美定居的任何消息，并且所在的安置中心管控严格，居住条件“像监狱一样”。阿联酋政府尚未对抗议作出回应。

美国国务院一名发言人11日证实，被安置在阿联酋的阿富汗人举行了抗议活动，美国政府已派遣官员与他们见面。

一名阿富汗人说，美国驻阿联酋大使馆一名官员10日前往安置中心与阿富汗人见面，告知赴美“没有明确时间表”，并且其中大部分人基本没有可能被美国接收。

尚不清楚有多少阿富汗人被临时安置在阿联酋。根据阿联酋政府去年9月的数据，大约9000名阿富汗人撤到这一海湾国家。而根据抗议者估算，共有大约1.2万名阿富汗人住在阿布扎比两处安置中心。

路透社报道，这些阿富汗人中，有些曾为美方服务，有些曾为阿富汗政府军工作。许多人根本没有门路前往美国或第三国。

美国政府声称将优先批准其中持有美国签证或已提出签证申请的人赴美。但按消息人士的说法，这些阿富汗人大多数不具备上述条件。

不少阿富汗人不满美方回应，发誓继续抗议。一小部分人则提出希望返回阿富汗。

驻阿美军前反恐顾问艾哈迈德·穆希比曾帮助阿富汗人撤离，他对美方未能妥善安置这些人感到愤慨：“这毫无透明度可言。”（张旌）

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