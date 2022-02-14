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习近平同墨西哥总统洛佩斯就中墨建交50周年互致贺电

2022年02月14日09:58 | 来源：新华网
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新华社北京2月14日电 国家主席习近平2月14日同墨西哥合众国总统洛佩斯互致贺电，庆祝两国建交50周年。

习近平指出，中墨都是具有悠久文明历史的国家，两国人民友好交往源远流长。建交半个世纪以来，特别是2013年两国建立全面战略伙伴关系以来，双边关系发展进入快车道。两国政治互信日益深化，各领域友好交流合作得到加强。面对世纪疫情，中墨同舟共济、守望相助，树立国际团结抗疫典范。中墨友谊之树已枝繁叶茂、硕果累累，为两国人民带来实实在在利益。

习近平强调，我高度重视中墨关系发展，愿同洛佩斯总统一道努力，以两国建交50周年为契机，携手并肩、继往开来，增进传统友好，深化互利合作，促进共同发展，不断充实中墨全面战略伙伴关系内涵，让两国人民永远做相互信赖的好朋友、共享繁荣的好伙伴。

洛佩斯表示，50年来，墨中两国共同铸就牢不可破的友谊，广泛开展政治、经济、教育等各领域交流与合作，这在两国团结抗击新冠肺炎疫情的过程中也得以彰显。墨方衷心感谢并将永远铭记在抗疫过程中中方与我们守望相助。当前，墨中全面战略伙伴关系与时俱进，日益巩固，不断造福两国人民。双方在地区和多边层面携手应对挑战。我坚信，墨中关系必将行稳致远，焕发新活力。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

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