人民网布鲁塞尔2月13日电 （记者郑彬）当地时间2月13日，中国驻比利时大使曹忠明接受比利时法语电视台RTL-TVI的在线直播采访，就北京冬奥会、新疆问题以及5G合作等当地民众关心的问题进行了回答。

曹忠明表示，正在北京进行的第二十四届冬季奥林匹克运动会是世界级的运动盛会，旨在促进世界和平、友谊和团结。这与中国提出的构建人类命运共同体理念十分契合。作为大国，中国愿为世界多做贡献，多提供国际公共产品。现在，北京已成为世界上唯一的“双奥”城市。

在谈到新冠病毒溯源问题时，曹忠明表示，病毒溯源是个科学问题。中国作为全球首个报告新冠肺炎病例的国家，一直在积极参与全球抗疫合作，包括两次邀请世界卫生组织专家来华开展溯源联合研究，专家组已经做出了“实验室泄露极不可能”的科学结论。国际社会应共同维护溯源研究的科学性和严肃性，共同抵制将溯源问题政治化。

在谈到中国的政治制度时，曹忠明说，民主的模式不是单一的，而是多种形式、丰富多彩的。以人民为中心、全过程人民民主是中国式民主的核心要义。根据哈佛大学2020年发布的调查结果，中国民众对中国政府满意度超过了93%。中国人民接受并拥护中国特色的民主政体，别国应予以尊重。

针对所谓新疆维吾尔族人“遭受迫害”的不实言论，曹忠明反驳道，中国法律明确规定，各民族一律平等。所谓“种族灭绝”“强迫劳动”都是世纪谎言。过去20年新疆维吾尔族人口增长了300多万人，年均增长1.67%，而去年比利时的人口增长率为0.6%。有让人口不断增长的“种族灭绝”吗？中方已邀请外交官、记者等1000多名国际人士访问了新疆，中国也向联合国人权事务高专发出了邀请。

关于比利时立法禁止使用高风险供应商的电信设备是否针对中国企业的问题，曹忠明表示，所谓中国企业电信设备存在安全风险完全是美国编造的谣言。包括比利时在内的许多欧洲国家都对中国企业电信设备进行了最严格的检测，没有发现所谓的安全漏洞和后门。以安全为借口打压中国电信企业并不能解决信息安全问题。中国已建成全球最大5G网络，那些放弃中国5G厂商的先进技术和设备的国家，5G网络的建设也会落后于其他国家，最终受损失的是他们自己。希望比利时和其他欧洲国家为中国企业的正常运营创造公平、公正、非歧视的环境。

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