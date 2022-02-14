新华社北京2月13日电 综合新华社驻莫斯科、华盛顿记者报道：俄罗斯总统普京12日与美国总统拜登通电话，双方围绕乌克兰局势问题交换了意见。

据俄罗斯总统网站12日消息，俄总统助理乌沙科夫在俄美领导人通话结束后举行的新闻发布会上表示，此次谈话整体均衡且务实。通话由美方提议，是在美国官员前所未有地渲染俄罗斯必然入侵乌克兰的歇斯底里气氛下举行的，“这种歇斯底里已经达到顶峰”。他说，美国人为渲染所谓俄罗斯“计划入侵”乌克兰的说法并公布了所谓的“入侵日期”，同时与盟国一起增强乌克兰的军事力量。

据乌沙科夫介绍，普京在通话中强调，西方国家没有施加应有压力以推动乌克兰履行明斯克协议规定的义务。他说，乌克兰存在军事化危险，西方国家有意使用现代武器对其进行武装，推动乌克兰对顿巴斯和克里米亚地区进行挑衅。

乌沙科夫介绍说，拜登在通话中对普京表示，美俄两个大国现在是竞争对手，但必须尽一切努力维护世界安全和稳定，“避免在乌克兰当前局势下出现最坏情况”。拜登向普京表达了美国关于俄罗斯此前提出的安全保障建议的想法，但他并未考虑到俄方主要关切。俄罗斯将对拜登的意见进行考量，并就美国和北约针对俄方安全保障建议的回复作出反应。

乌沙科夫说，俄美领导人同意就通话中所提的所有问题继续进行各层级接触。

根据美国白宫12日发表的声明，拜登在通话中对普京表示，如果俄罗斯“进一步入侵”乌克兰，美国及其盟友和伙伴将作出“坚决回应”并“迅速让俄罗斯付出严重代价”。拜登说，美国将与盟友和伙伴进行充分协商，准备与俄罗斯进行外交接触，同时也将为“其他情形”做好准备。

美国国务院当天更新赴乌克兰旅行建议，命令美国驻乌克兰大使馆大部分政府工作人员从使馆所在地乌克兰首都基辅撤离，并敦促美国公民尽快撤离乌克兰。

12日早些时候，俄美两国外长和国防部长分别通电话，讨论乌克兰局势。美国国防部长奥斯汀已命令在乌克兰协助军事训练的160名美国国民警卫队成员撤离。11日，奥斯汀还命令驻扎在美国北卡罗来纳州布拉格堡陆军基地的约3000名美军士兵部署到波兰，以加强北约在欧洲的防御能力。

近期，俄乌关系加速恶化，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：华迪、邓仙来）

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