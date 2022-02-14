新华社喀布尔2月12日电 综述：阿富汗各界谴责美国窃取被冻结阿富汗资产

新华社记者史先涛

美国总统拜登11日签署行政令，计划将所冻结的阿富汗中央银行在美国资产的一半用于赔偿“9·11”恐怖袭击事件受害者。阿富汗塔利班及各界人士认为，美国政府无权处置这些资产，美国的做法极其不道德，这是一种敲诈和掠夺行为，美国此举将给阿富汗经济带来致命和无可挽回的打击。

根据美国白宫针对这项行政令发布的说明，拜登要求将阿富汗央行约70亿美元的在美国资产均分，其中一半将作为赔偿“9·11”事件受害者的资金来源，另一半转移至纽约联邦储备银行的一个账户，用于帮助“阿富汗人民”，这些资产不会交还塔利班。

拜登签署上述行政令后，阿富汗塔利班驻多哈政治办事处发言人穆罕默德·纳伊姆随即发表声明，谴责美国“窃取”阿富汗人民财产的行为。纳伊姆在社交媒体上发文表示，窃取阿富汗人民被冻结的资产表明美国“在人性和道德上已堕落到最低程度”。

图为1月2日，阿富汗人在喀布尔街头参加抗议活动，反对美国冻结阿富汗海外资产。（新华社发）

阿富汗知名经济分析人士、阿富汗钢铁工业协会首席执行官阿卜杜勒·纳西尔·里什蒂亚12日对新华社记者表示：“这些资产属于阿富汗，美国政府无权处置。美国的做法将给阿富汗经济带来致命和无可挽回的打击，对阿富汗商家和私人企业也会造成同样影响。”

阿富汗政治分析人士达乌德·纳吉拉比12日对新华社记者表示，美国政府的上述行径将把阿富汗及当地民众拖入灾难深渊。他说：“阿富汗目前处于异常艰难的时刻，美国做出这一决定是错误的。阿富汗民众和‘9·11’事件及其受害者毫不相干，美国没有理由拿阿富汗民众的钱去赔偿‘9·11’事件受害者，美国的做法违反了国际规则。”

喀布尔市居民马希乌拉对新华社记者说，阿富汗人民正处于困境中，深受贫穷折磨。他愤慨地说：“美国的做法是极其不道德的，是一种敲诈行为，是在掠夺穷人资产。我们正在经历人道主义危机，在这个艰难时刻，美国竟然拿我们的资产去赔偿‘9·11’事件受害者，而我们并非‘9.11’事件的实施者。”他质问美国政府：“为什么要我们出钱赔偿‘9·11’事件受害者？美国和西方国家侵略并毁灭我们国家，我们才是真正的受害者。”马希乌拉认为，美国政府毫无道理的决定将影响阿富汗民生，也将对该国教育、卫生等很多领域带来伤害。

美国中央司令部司令肯尼思·麦肯齐2021年8月30日宣布，美军已完成从阿富汗撤出的任务。这是当年8月28日一架CH-47运输直升机在阿富汗喀布尔国际机场被装载到C-17运输机上。（新华社发）

喀布尔市民阿卜杜勒·萨米对新华社记者表示：“美国此举对阿富汗人民来说是严重打击，会对每个阿富汗人的生活造成负面影响，这个决定毫无道理，是在惩罚阿富汗无辜民众。”他说，阿富汗人民并没有制造“9·11”事件，他们反而是美国所发动战争的受害者。“美国入侵阿富汗期间，成千上万阿富汗人死伤，谁来赔偿这些受害者？”

“9·11”事件造成约3000人死亡，美国认定当时藏匿在阿富汗境内的“基地”组织头目本·拉丹为幕后元凶，同年对阿富汗发动战争。2021年8月15日，塔利班武装进入并控制阿富汗首都喀布尔。拜登政府随即冻结了阿富汗央行的外汇储备。同年8月30日，美军全部撤离阿富汗。这场战争导致阿富汗生灵涂炭，累计有3万多名阿平民被美军杀死或因战乱丧生，约1100万人沦为难民。

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