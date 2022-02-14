新华社北京2月13日电（国际观察）美国务卿的“小圈子”外交不合时宜

新华社记者白旭 邓仙来

美国国务卿布林肯近日访问亚太地区多地，12日在夏威夷会见日本和韩国外长，当天早些时候访问太平洋岛国斐济，是美国国务卿37年来首次访问斐济。11日，他在澳大利亚墨尔本与日本、印度和澳大利亚外长举行了“四方安全对话”机制外长会。

分析人士指出，布林肯此行意在告诉国际社会，美国政府在战略上依然重视亚太地区。然而，美国试图通过构建封闭的结盟体系、制造阵营对抗等方式拉拢部分亚太地区国家，这不仅不会帮助美国达到增加影响力的目的，反而将在当下新冠疫情持续肆虐、安全形势复杂敏感的背景下破坏地区稳定与团结。

“重视”亚太

美国、日本、印度、澳大利亚11日在墨尔本举行“四方安全对话”机制外长会是布林肯此行的重中之重。澳大利亚外长佩恩说，这是四国外长自2019年以来在“四方安全对话”机制下的第四次会谈，也是第三次面对面会谈。

美日印澳“四方安全对话”机制于2007年成立后曾沉寂了很长一段时间。2017年美国提出“印太战略”后，这一机制再次启动。在此次会议上，美国做出了在该机制下加强与三国合作的承诺。

澳大利亚时政评论员格雷格·谢里登分析指出，在乌克兰局势紧张之际，布林肯仍决定访澳参会，意在释放三个信号：美国政府仍致力于亚太地区事务，并能“一心二用”；美政府对“四方安全对话”投入了大量外交资源；美国政府重视美澳双边关系。

为了进一步凸显对亚太地区的“重视”，白宫在四方外长对话同日发布了酝酿许久的《美国印太战略》文件，声称将加强与盟友、合作伙伴之间的合作，进一步扩大在这一地区的外交存在，其中特别强调了东南亚和太平洋岛屿。布林肯在外长会后前往访问太平洋岛国斐济，反映出这一意图。

但在与布林肯共同出席新闻发布会时，斐济代总理海尤姆着重关注美国在应对气候变化中应承担的责任和实际作为。分析人士指出，斐济出于自身情况考虑，恐对美国拉帮结派的做法并不感兴趣。澳智库洛伊国际政策研究所研究员米哈伊·索拉指出，美国需要意识到的是，气候变化、自然灾害和新冠疫情等才是斐济更加关心的问题。

逆流之举

分析人士指出，和平与发展是当前亚太地区乃至世界的主流，尤其是全球仍面临新冠疫情等严峻挑战，各国更需要加强团结，同舟共济。一些国家抱着冷战思维在亚太地区拉帮结派，渲染威胁，制造对抗，这种做法与地区和全球团结向前的大势相悖，显得尤为不合时宜，注定难以奏效。

澳大利亚印度商会前主席斯蒂芬·马纳拉克撰文指出，此次“四方安全对话”外长会没有取得实质性成果，反而暴露出四国之间的矛盾。当具体议程触及各国自身利益时，外界不得不质疑该机制的团结程度。例如，美国把共同应对“俄罗斯对乌克兰和欧洲的威胁”作为本次会议的优先事项之一，但印度长期同俄罗斯关系密切，并不会跟美国一条心。

美方还试图将“四方安全对话”打造成在亚太地区所谓“对付中国”的堡垒。但在观察人士看来，这种想法更是不切实际。俄罗斯科学院东方学研究所印度研究中心主任塔季扬娜·绍米扬认为，以印度为例，该国对“四方安全对话”持谨慎态度，印度与中国有自己的关系，并不希望该机制破坏印中关系。

马纳拉克也表示，“四方安全对话”在对华关系方面存在明显分歧。中国是亚太地区大多数国家的主要贸易伙伴，相比之下美国在这一地区的贸易参与度有限，不得不令人深度怀疑美国在该地区承诺的可信度。

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