新华社北京2月13日电 美国政府声称俄罗斯几天内“随时”可能“入侵”乌克兰后，总统约瑟夫·拜登与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京12日通话。两人谈了大约一小时。媒体评述，这次通话没有取得突破。俄方官员当天指责，美方“歇斯底里地”渲染所谓俄“计划入侵”乌克兰。

美炒作战争风险再发警告

白宫12日在一份声明中写道，拜登当天与普京通话时警告，一旦俄罗斯“进一步入侵乌克兰”，美国及其盟友将“坚决回应，迅速让俄罗斯付出惨重代价”。

前一天，美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文声称，美方所获情报显示俄罗斯可能在2月20日之前“入侵”乌克兰。美国一名政府官员告诉美联社记者，情报显示俄罗斯把入侵时间定在16日。

拜登在与普京的通话中说，美国致力于以外交手段结束乌克兰危机，但“同样会准备好应对其他情形”。就在通话当天，美国国务院下令撤离美国驻乌克兰大使馆大部分政府雇员，并敦促美国公民尽快离开乌克兰。

一名美国政府高级官员说，通话“具备专业性和实质性”，但没能“从根本上改变”事态发展。双方同意今后几天“保持接触”，但俄罗斯仍可能推进军事行动。

美国等西方国家不断渲染俄罗斯在靠近俄乌边境的地区集结重兵，有“入侵”乌克兰之势；俄罗斯否认这一说法。俄罗斯强调自身安全空间受侵蚀，有权在境内调动部队，无意进攻他国；同时要求美国及北大西洋公约组织签署协议给予俄方安全保障。

这是1月26日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的救世主塔楼。（新华社记者白雪骐摄）

俄讽刺美国歇斯底里“添火”

俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫12日说，俄美领导人原定14日通话，应美方要求提前举行。通话“均衡且务实”，拜登承诺“将致力于外交途径，并列出他认为解决俄罗斯诸多关切的一系列想法”，但美国和北约没有考虑俄罗斯主要的安全关切。

美国在乌克兰问题上“歇斯底里到极点”，乌沙科夫说，“大家都知道，美国官员声称俄罗斯马上要入侵乌克兰”，甚至公布所谓入侵的具体时间。

他说，普京在通话中指出，美国及其盟友一直向乌克兰提供新型武器，为其“打气”，煽动乌克兰军队对顿巴斯和克里米亚地区发起挑衅。普京还说，西方国家没有对乌克兰施加应有的压力，推动其履行明斯克协议规定的义务。

乌沙科夫说，俄美领导人同意就通话中所提的所有问题继续进行各级别接触。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基12日说，目前有太多俄罗斯可能“入侵”乌克兰的说法，希望传播这类消息的人给出确凿证据。（陈丹）

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