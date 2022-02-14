新华社柏林2月13日电 德国乌尔姆大学医院日前发表新闻公报说，一项新研究发现，接种新冠疫苗不仅可有效预防新冠重症发生，还可能起到抑制其他冠状病毒的作用，帮助人们对抗普通感冒等疾病。

公报说，除新冠病毒外，至少还有6种冠状病毒会感染人类，包括严重急性呼吸综合征（SARS）冠状病毒、中东呼吸综合征（MERS）冠状病毒以及一些会引发普通感冒的冠状病毒。由于不同冠状病毒表面刺突蛋白结构相似，研究人员希望探明新冠疫苗是否有助遏制其他冠状病毒感染。

研究人员选取24名志愿者，并对他们接种新冠疫苗前以及全程接种新冠疫苗后的血清展开研究。结果发现，所有志愿者在接种新冠疫苗前，其血清已对多种导致普通感冒的冠状病毒显示出中和活性。接种新冠疫苗后，这种中和作用增强了1.5倍至4倍。研究还发现，接种新冠疫苗后产生的抗体对SARS冠状病毒也能起到抑制作用。

研究人员说，这表明接种新冠疫苗对其他冠状病毒感染也可能起到一定抑制作用，虽然不太可能防止感冒发生，但或许能起到降低感冒发生频率、缩短感冒持续时间或减轻感冒严重程度的作用。

这项研究已发表在美国《临床传染病》杂志上。

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