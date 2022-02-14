新华社日内瓦2月13日电 通讯：“艾格尔峰上的老虎”——瑞士艺术家用灯光秀为北京冬奥会加油

新华社记者陈斌杰 玛蒂娜·福斯

在璀璨的星光下，一头色彩斑斓的“老虎”匍匐在瑞士中部格林德尔瓦尔德市附近的艾格尔峰上。这只巨虎身长5.3公里、高2.2公里，虎头的斑纹与峰顶斑驳的积雪相映成趣，前爪趴在白雪覆盖的地面上，山坡缓降的曲线恰似卧倒的虎身。

在中国农历虎年春节之际，瑞士灯光艺术家、电影制片人格里·霍夫施泰特尔向外界展示了他的投影作品——“艾格尔峰上的老虎”。

为了更好地介绍此次灯光秀的创作过程，霍夫施泰特尔12日再次来到艾格尔峰，在创作巨虎投影的地点接受了新华社记者采访。

他表示，今年是虎年，老虎象征着拼搏和奋斗的精神，希望“艾格尔峰上的老虎”能够为正在北京冬奥赛场上拼搏的运动员们加油鼓劲，并唤起大众对老虎等濒危动物的保护意识。

为了完成这一巨型灯光艺术作品，霍夫施泰特尔和他的创作团队耗费了超过一年时间。他说，为了完美地呈现这一持续15分钟的作品，团队使用了专门研发的具有独特技术的投影设备，最远投影距离可达20公里，并考虑到了天气、风速、月相、气温、星光等各项影响因素。

霍夫施泰特尔说，艾格尔峰的形状类似一头卧虎，这是他创作“艾格尔峰上的老虎”的灵感来源。英语中“艾格尔”与“老虎”发音相近，拼写仅有一个字母的差别，“这也是一个有趣的文字游戏”。

“老虎是一种体型巨大的美丽生物，它安静地卧着，却展现出内在的强大力量。我希望正在参加北京冬奥会的各国运动员像老虎一样，在赛场上奋力拼搏。”

霍夫施泰特尔说，中国在2月1日迎来虎年春节，他也希望用这个作品表达对虎年的美好祝福。

“艾格峰上的老虎”连日来被媒体广泛报道，在各国社交平台上广受关注。有网友留言：创意十足！山都好像活了一样！很多国家都在祝福中国农历新年。（作者）将中国的红色喜庆、生肖文化元素理解得十分透彻，运用得恰当生动！

霍夫施泰特尔还呼吁，人类应该重视气候变化带来的挑战，保护自然和环境，致力于为地球上的生物创造美好家园。他希望用这个作品向老虎致敬，呼吁人们维护生态平衡。

世界自然基金会的数据显示，在过去的150年里，老虎的栖息地面积减少了95%，目前野外老虎的数量仅存约3900只。

“我想把这个‘艾格尔峰上的老虎’作为一个纪念碑、一个象征，帮助拯救老虎，激励所有人去做一些事情。”霍夫施泰特尔说。（参与记者：陈俊侠、姜雪兰）

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