人民网华沙2月13日电 （记者于洋）由中波艺术家联手表演的《当琥珀遇上丝绸》新春音乐会日前在华沙举办，波兰著名音乐家玛利亚·波米亚诺夫斯卡携手中国音乐家于明洁用两国传统乐器为波兰观众带来了一场精彩纷呈的表演，用独具特色的音乐为当地民众送上新春的祝福。

作为中波两国民族音乐融合的一次尝试，中波两国艺术家们用中国传统乐器古筝和波兰民族乐器苏卡琴创新演奏了十几首中波乐曲，既有《春江花月夜》《赛马》等中国传统名曲，也有肖邦奏鸣曲等波兰经典音乐，既有为这次演出专门创作的《疫情变奏曲》，也有《大鱼》这样流行乐改编的音乐。苍劲有力的古筝与婉转悠扬的苏卡琴相互碰撞，互相交融，迸发出独特的音乐魅力。现场的一些华人观众表示，在春节期间能听到来自中国的音乐，倍感温暖与亲切。

中国驻波兰大使孙霖江在给演出的贺信中表示，音乐是拉近中波两国人民情感的特殊纽带，在两国人文交流合作中发挥着不可替代的作用。多年来，中波两国的很多艺术家以推广传统音乐为己任，在两国播撒了互相欣赏的种子，搭建了互学互鉴的桥梁。

玛利亚·波米亚诺夫斯卡是波兰著名的器乐演奏家和音乐教育家，她多年来醉心中国音乐，并精通二胡、古琴、琵琶等中国传统乐器，致力于中波传统音乐文化研究与推广，从2014年起多次赴华参加作曲家采风创作、巡演交流，为深化中波音乐交流与合作作出积极贡献。2021年底，中国驻波兰使馆在新媒体平台推出了“中波友好合作故事”项目，上线了一批由玛利亚·波米亚诺夫斯卡与她的学生共同改编、演奏的中波经典曲目音视频，展现中波两国艺术家积极探索、携手合作成果，以音乐为媒，诠释促进中波民心相通主题。

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