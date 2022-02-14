新华社北京2月13日电 2月13日，国家主席习近平致电施泰因迈尔，祝贺他当选连任德国联邦总统。

习近平在贺电中指出，今年中德将迎来建交50周年。我高度重视中德关系发展，愿同你一道努力，充实中德全方位战略伙伴关系内涵，推动双边关系迈上新台阶。

(责编：苏缨翔、刘洁妍)