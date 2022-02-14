新华社基辅2月13日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基13日与欧洲理事会主席米歇尔通话，讨论乌安全局势等问题。泽连斯基在通话中强调各方外交努力对于重启和平与稳定的重要性。

乌克兰总统网站当天发布消息说，泽连斯基向米歇尔介绍了乌克兰安全局势以及在现有谈判模式下，尤其是“诺曼底模式”下，有关各方为缓和地区紧张局势所采取的措施，强调各方外交努力对于重启和平与稳定的重要性。

他表示，乌方支持通过政治和外交方式解决冲突问题，但不会屈从于挑衅行为。乌方清楚所面临的风险，并准备好应对一切可能的情况。

泽连斯基强调，乌方不会改变其加入欧洲一体化的进程，欧盟应明确乌入盟前景。

米歇尔表示，欧盟坚定支持乌主权和领土完整及其提出的“欧洲—大西洋愿景”计划。

另据报道，米歇尔在通话结束后在社交媒体上说，他与泽连斯基就乌最新局势协调了立场。米歇尔对乌表示声援，并声称，如果俄罗斯发动“任何进一步军事入侵”，欧盟都将以团结和坚定的态度应对。

近期，俄乌关系持续紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：李骥志）

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