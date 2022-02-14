人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

乌克兰总统与欧洲理事会主席通话讨论乌安全局势

2022年02月14日08:26 | 来源：新华网
小字号

新华社基辅2月13日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基13日与欧洲理事会主席米歇尔通话，讨论乌安全局势等问题。泽连斯基在通话中强调各方外交努力对于重启和平与稳定的重要性。

乌克兰总统网站当天发布消息说，泽连斯基向米歇尔介绍了乌克兰安全局势以及在现有谈判模式下，尤其是“诺曼底模式”下，有关各方为缓和地区紧张局势所采取的措施，强调各方外交努力对于重启和平与稳定的重要性。

他表示，乌方支持通过政治和外交方式解决冲突问题，但不会屈从于挑衅行为。乌方清楚所面临的风险，并准备好应对一切可能的情况。

泽连斯基强调，乌方不会改变其加入欧洲一体化的进程，欧盟应明确乌入盟前景。

米歇尔表示，欧盟坚定支持乌主权和领土完整及其提出的“欧洲—大西洋愿景”计划。

另据报道，米歇尔在通话结束后在社交媒体上说，他与泽连斯基就乌最新局势协调了立场。米歇尔对乌表示声援，并声称，如果俄罗斯发动“任何进一步军事入侵”，欧盟都将以团结和坚定的态度应对。

近期，俄乌关系持续紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄罗斯在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。（参与记者：李骥志）

(责编：苏缨翔、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部