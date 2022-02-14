2021年，浙江省杭州市临平区围绕高水平建设“数智临平·品质城区”战略定位，奋楫笃行，交出了一份亮眼的答卷：2021年，全区实现生产总值940.09亿元，同比增长10.6%，增速位列全市第3位，GDP总量全市排名由2020年的第9位提升到第8位。

未来五年，临平将继续锚定“争创共同富裕示范区样板”目标，全力实施共同富裕“十大行动”，奋力谱写高质量发展新篇章。

工业赋能 “数智”并行夯实共富基础

临平聚焦高端装备制造、生命健康、时尚产业三大主导产业，打造制造业数字化转型“临平板块”。2021年，临平全区规模工业增加值达409.99亿元，同比增长13.0%；624家规模以上工业企业，实现营收100亿元以上的有2家、10亿元以上28家，上市企业达18家，全省“未来工厂”达4家，以制造业为代表的实体经济取得显著成就。未来，临平将继续开展制造业高质量发展行动，实施“3521”制造业数字化转型行动、低效工业用地有机更新行动等，不断夯实共富基础。

为加快提升创新驱动力、产业竞争力，临平在狠抓智能制造的同时深耕数字经济领域。算力小镇聚焦芯片设计和人工智能两大领域，构建产业生态集群，吸引相关企业入驻，打造全球一流算力产业创新区、长三角算力应用端枢纽中心和杭州东部数字经济创新谷。围绕在算力小镇周边的中国工业互联网研究院浙江分院等高能级产业平台也将共同发力，为数字经济发展注入创新动能。

以文兴城 “文化+科创”助推高质量发展

一条河，滋养一座城。千百年来，大运河为临平百姓留下宝贵的物质资源与文化财富。为了使这一天然的文化资源“活”起来，临平逐步推进“大运河文化+”行动，将文化优势转化成共富优势。

以文化人，以文兴城。临平已全面开启大运河国家文化公园（临平段）建设行动，全面开展环境大整治，推动大运河沿线文化遗产节点“旅游+”“文化+”融合，进一步打响“枇杷节”“开运节”“年味节”“鱼羊美食节”等文旅节庆品牌。

目前，临平大力推动“大运河科创城”建设，建成后承接杭州城西科创大走廊，补齐科技和创新领域短板，推动创新要素在临平集聚。运河二通道（临平河）将于今年8月建成试通航，建成后将提升临平在浙江内河水运中的作用，给临平带来新的发展机遇。

保障民生 争创现代化高品质城区

临平以世界名城核心城区为标准，争创现代化高品质新城区，不断提升人民群众的获得感。

对标中心城区品质提升行动，临平将推进核心区域建设，加快推进老城区域有机更新。临平聚焦临平新城、经济技术开发区两大重点区域，深入实施“靓城行动”，加大老旧小区改造提升力度，持续推进美丽城镇建设，深化塘栖小城市培育试点工作。开展共有产权保障性住房试点建设与制度探索，吸引更多人才来临平就业，以安居促发展助富民。深入实施“千村示范、万村整治”工程，加强农村环境整治力度，实施农村建房解困行动，推进美丽乡村提质、扩面、增效。

未来，临平还将强化教育资源配置，加快现有学校改造提升和标准化学校建设，全力推进杭州高级中学临平分校等省市优质教育资源导入；大力推进“学在临平”建设行动，包括实施学前教育“青蓝工程”、初中“提质强校”行动、普通高中高水平发展攻坚计划等。实施“健康临平”建设行动，完善医疗卫生资源布局，加快社区卫生服务中心（服务站）等项目建设进度，深入推进优质医疗资源“双下沉、两提升”。着力提升养老服务水平，积极引入和培育优质专业养老机构，加快区域性养老综合体建设，同时推进老旧小区和家庭“适老化改造”。不断推进数字社会应用场景建设，以数字化改革牵引公共服务的优质共享。

落实共同富裕“十大行动”，打好高质量发展“组合拳”，临平正奋力朝着建设现代化高品质城区的目标稳步迈进。

数据来源：中共杭州市临平区委宣传部

《 人民日报 》（ 2022年02月14日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)