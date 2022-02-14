据新华社北京2月13日电 综合新华社驻莫斯科、华盛顿记者报道：俄罗斯总统普京12日与美国总统拜登通电话，双方围绕乌克兰局势问题交换了意见。

据俄罗斯总统网站12日消息，俄总统助理乌沙科夫在俄美领导人通话结束后举行的新闻发布会上表示，此次谈话整体均衡且务实。通话由美方提议，是在美国官员前所未有地渲染俄罗斯必然入侵乌克兰的歇斯底里气氛下举行的，“这种歇斯底里已经达到顶峰”。他说，美国人为渲染所谓俄罗斯“计划入侵”乌克兰的说法并公布了所谓的“入侵日期”，同时与盟国一起增强乌克兰的军事力量。

据乌沙科夫介绍，普京在通话中强调，西方国家没有施加应有压力以推动乌克兰履行明斯克协议规定的义务。他说，乌克兰存在军事化危险，西方国家有意使用现代武器对其进行武装，推动乌克兰对顿巴斯和克里米亚地区进行挑衅。

乌沙科夫介绍，拜登在通话中对普京表示，美俄两个大国现在是竞争对手，但必须尽一切努力维护世界安全和稳定，“避免在乌克兰当前局势下出现最坏情况”。拜登向普京表达了美国关于俄罗斯此前提出的安全保障建议的想法，但他并未考虑到俄方主要关切。俄罗斯将对拜登的意见进行考量，并就美国和北约针对俄方安全保障建议的回复作出反应。

《 人民日报 》（ 2022年02月14日 17 版）

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