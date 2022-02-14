马塞洛·埃布拉德·卡绍冯

今年2月14日是墨西哥与中国建交50周年纪念日。1971年10月，墨西哥坚定支持中华人民共和国恢复在联合国的合法席位，数月后的1972年2月14日，墨中两国正式建立外交关系。

建交以来，两国关系发展迅速。双方都致力于为两国人民创造更加美好的生活，并通过加强国际合作共同应对全球挑战。双方亦致力于加强双边关系。2013年是两国关系的里程碑，墨中宣布建立全面战略伙伴关系，以进一步发掘各领域交流合作潜力。

我于2019年7月访华期间同中方就开启墨中合作新阶段达成共识，迄今已取得重要成果。特别是近两年，两国合作在携手抗击新冠肺炎疫情过程中得到充分彰显。在中方大力帮助下，墨西哥在疫情发生时及时获得医疗设备，有效参与新冠疫苗临床试验，并获得康希诺、科兴、国药等中国企业生产的新冠疫苗。双方还开展了富有成果的抗疫经验交流。墨西哥将永远铭记中国在最紧要关头给予墨方的支持与帮助。

中国是墨西哥第二大贸易伙伴、第二大进口来源国和仅次于美国、加拿大的第三大出口目的地国。根据墨西哥经济部的初步统计，2021年墨中双边贸易额已突破1000亿美元。中国对墨西哥投资也呈现增长态势，并拥有巨大潜力。截至去年9月，中国累计对墨直接投资达16.75亿美元。

墨方愿深化同中国的经贸投资关系，期待增进双方创新与可持续发展领域投资、继续扩大对华出口，特别是农副产品出口。墨西哥多种动植物产品已具备向中国市场出口资质，包括鳄梨、葡萄、覆盆子、蓝莓、香蕉、高粱、猪牛肉、乳制品、水产品等。

两国经贸往来的机遇与挑战并存，双方始终致力于以建设性态度通过机制性渠道加强沟通。去年底，我们成功召开墨中企业家高级别工作组第九次会议，这一机制是两国各行业企业家对话交流的重要平台。

与此同时，墨西哥与中国加强了在全球和地区层面的合作。在二十国集团等世界主要经济体参与的多边场合，墨中两国都致力于倡议公平获取新冠疫苗，均主张将疫苗作为全球公共产品，并积极推动各国认可世界卫生组织认为安全有效的疫苗。墨中都是联合国安理会成员，在减贫、裁军和核不扩散等问题上积极践行多边主义。

在墨西哥担任拉美和加勒比国家共同体轮值主席国期间，墨中两国在拉中论坛框架下合作卓有成效。双方在科技创新、农业、传统医药、减贫与发展等领域开展广泛经验交流。上述合作的收官之作就是2021年12月圆满召开的拉中论坛第三届部长会议。

我们期待在后疫情时代继续开展双边人文交流，包括重启墨中两国留学生、学者、游客、商务人士线下往来，恢复两国直航联系等。

墨中两国政府保持密切交往。墨西哥与中国共同庆祝墨中建交50周年这一双边关系的重要时刻，并重申将致力于推进两国关系不断向前发展。

墨中关系的头50年为两国关系发展筑就了坚实基础，我们坚信墨中关系必将迎来更加美好的未来。

（作者为墨西哥外交部长）

《 人民日报 》（ 2022年02月14日 17 版）

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