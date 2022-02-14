本报记者 郑 彬

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最新数据表明，去年全年欧盟和欧元区经济整体呈现较快恢复势头。在疫情反弹的背景下，去年第四季度经济增速有所放缓。当前欧盟经济增长前景面临诸多不确定性，欧盟正努力推动经济步入正轨。

欧盟委员会日前发布冬季预测报告，预计欧盟和欧元区2022年经济均将实现4%的增长，2023年经济增速将分别放缓至2.8%和2.7%。根据欧盟统计局公布的数据，欧盟和欧元区2021年国内生产总值（GDP）增幅均达5.2%。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯近日表示，当前欧盟GDP大致恢复到疫情前水平，劳动力市场明显改善。面对疫情严重反弹，东布罗夫斯基斯认为，随着部分阻碍经济增长的不利因素逐步缓解，欧盟经济在今年晚些时候有望恢复较快增长。

整体经济呈现复苏态势

2021年，欧盟和欧元区经济总体呈现稳步复苏态势。其中，第一季度经济出现下滑，从第二季度开始，欧盟经济进入快速复苏阶段，实现连续两个季度环比涨幅超过2%。受疫情反弹影响，欧盟和欧元区经济第四季度增速再次放缓，环比分别增长0.4%和0.3%。

总体而言，2021年欧盟27国经济全部实现增长。根据冬季预测报告，德国去年经济增长2.8%，法国增长7%。其他成员国经济增速也普遍达到或超过预期。例如，意大利经济全年增长6.5%，西班牙经济增速达到5%，而爱尔兰经济增速达13.7%，成为欧盟2021年经济增速最快的国家。中东欧地区的波兰、匈牙利、克罗地亚等国经济增速也分别达到5.7%、6.5%和10.5%。

东布罗夫斯基斯在一份声明中表示，在当前疫情持续蔓延的背景下，欧盟正努力推动经济步入正轨。知名金融机构荷兰国际集团分析认为，在疫情大流行时期，冬季经济增速放缓难以避免，预计欧洲经济增速将从今年第二季度开始再次回升。

疫情与通胀抑制增长势头

欧盟委员会在冬季预测报告中同时指出，欧盟经济增长前景仍面临诸多不确定性，经济增长逆风正在加剧，特别是近期，受新冠肺炎确诊病例激增、能源价格高企及供应链持续中断等影响，经济增速显著放缓。

欧洲央行行长拉加德认为，欧洲经济增长势头放缓主要是由于奥密克戎毒株迅速传播。相关防控措施抑制了经济活动，特别是在旅行、餐饮和娱乐等消费服务领域。供应瓶颈和能源价格上涨也将在近期继续抑制经济活动。

受奥密克戎迅速传播影响，今年1月，欧洲新冠肺炎疫情出现大幅反弹，多国新增感染人数创疫情以来新高。近期，欧洲疫情总体趋于缓和，但世卫组织敦促各国仍需做好随时快速重启限制措施的充分准备。

德国贝塔斯曼基金会经济学家彼得森表示，如果不在全球范围内遏制住疫情大流行，就不会有经济稳定恢复，无论是在德国还是欧洲以及世界其他地区。

值得注意的是，由于供给受限、需求攀升、库存降低和能源转型等多重因素叠加，去年欧洲能源危机凸显。能源价格上涨给企业带来成本压力，更加剧了市场通胀。

数据显示，今年1月，欧元区通胀率按年率计算达5.1%，高于市场预期，再创历史新高。欧盟委员会报告预计，今年第一季度，欧元区通胀率将达到4.8%。欧委会委员真蒂洛尼表示：“当前经济面临一些下行风险，我们必须保持警惕，避免经济复苏进程偏离轨道。”

东布罗夫斯基斯表示，欧盟经济仍受全球供需波动影响，能源价格飙升也是一个严重问题，特别是对脆弱家庭和中小企业造成冲击。受此影响，预计高通胀将比此前预期持续更长时间。

相关政策持续出台提振经济

高盛银行首席欧洲经济学家斯特恩分析指出，相较于2020年，2021年疫情对欧盟经济的冲击更加可控。随着欧盟经济复苏计划进一步落实，政策红利逐步显现，各国政府将有足够的政策空间通过投资拉动经济。这些因素表明，未来一段时间欧盟经济仍有较大的增长潜力。

为应对挑战，欧洲各国政府纷纷出台新的政策提振经济。法国总统马克龙2月10日宣布，法国将在能源生产领域大规模推出新项目，加快可再生能源建设，并重启民用核电站建设。法国政府还宣布一批总额超过40亿欧元的外资投资项目，加大吸引外资力度，预计相关项目将创造1万个以上新的就业岗位。

德国政府近期加大对企业的救助力度，包括出台新的补贴政策、延长短时工作制以及加大对公共医疗卫生领域的投入等。德国制造业企业还通过增加库存等方式缓解供应链瓶颈所带来的压力。

意大利在2022年新的预算框架中，增加了降低个人收入税、鼓励私人投资以及增加能源价格补贴等新措施。匈牙利政府宣布稳定包括面包、糖、食用油等在内的保障性食品价格；波兰、捷克等国则考虑通过降低增值税的方式稳定电价。

在近期举行的政策会议上，欧洲央行仅小幅调整了疫情紧急购债计划中的部分资产购买规模，保持当前总体宽松的货币政策。拉加德表示，截至目前，欧洲通胀压力并未失控，市场需求和就业参与度刚刚恢复到疫情前的水平。面对疫情冲击，货币政策和财政政策得当是重要应对手段。

欧盟经济官员还强调财政支持应有针对性，要考虑到财政政策的可持续性。东布罗夫斯基斯表示，欧盟对投资给予特别关注，并期待通过改革实现更高的潜在经济增长，推动绿色转型和数字经济发展。

（本报布鲁塞尔2月13日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月14日 17 版）

(责编：白宇、赵欣悦)