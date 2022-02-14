祝青桥

中国和墨西哥虽然相距遥远，但双方友好交往源远流长。几个世纪前，一艘艘满载瓷器和丝绸的“中国之船”航行在浩瀚的太平洋上，开辟出最早的中墨友谊航线。1972年2月14日，中国同墨西哥正式建立外交关系，开启了两国交往新篇章。半个世纪以来，两国关系走过了不平凡历程，取得长足发展。

这是政治互信不断深化的50年。建交以来，中墨两国始终相互尊重、求同存异，支持对方走符合本国国情的发展道路，支持彼此核心利益和重大关切。两国构建起全方位、多层次、宽领域的交流格局。2013年6月习近平主席访问墨西哥期间，两国元首共同宣布将双边关系提升为全面战略伙伴关系，引领中墨合作水平迈向新高度。新冠肺炎疫情发生后，中墨守望相助，在疫情防控经验分享、抗疫物资采购、疫苗生产和使用等方面开展了卓有成效的合作，以实际行动构建人类卫生健康共同体。

这是经贸往来不断拓展的50年。中墨双边贸易额从建交初期的不到1300万美元增长至2020年的608.5亿美元。中国是墨西哥第二大贸易伙伴，墨西哥是中国在拉美第二大贸易伙伴。越来越多的墨西哥特色农产品摆上了中国百姓的餐桌。中国家电、手机、汽车等产品深受墨西哥消费者喜爱。截至2021年底，在墨中资企业突破200家，涵盖基础设施、能源、通信、农业、金融等领域，电子商务、数字经济等新产业、新业态、新模式合作潜力凸显。经贸合作为促进两国经济复苏发挥重要作用。

这是人文交流不断推进的50年。中墨同为世界文明古国，墨西哥是同中国开展人文交流最多最广的拉美国家之一。目前，两国已缔结超过30对地方友好关系。墨西哥的太阳月亮金字塔、奇琴伊察古城、坎昆海滩受到中国游客喜爱。墨西哥已经开设5所孔子学院、1个孔子课堂以及美洲地区首个中国文化中心，“中国热”“汉语热”持续升温。人文交流和文明互鉴有力增进了两国人民相互了解和友谊。

这是多边合作不断密切的50年。中国和墨西哥同为发展中国家，在联合国、二十国集团、亚太经合组织等多边平台上密切协调配合，共同促进世界和平发展和繁荣进步。在墨方担任拉美和加勒比国家共同体轮值主席国期间，中墨双方紧密合作。习近平主席应邀向拉美和加勒比国家共同体第六届峰会作视频致辞，表示中国愿同拉美和加勒比国家一道，共克时艰、共创机遇，携手推动构建中拉命运共同体，受到地区国家广泛认同和支持。中拉整体合作和中拉论坛建设取得积极成果，中拉应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议、中拉论坛第三届部长会议成功举行。中拉关系已经进入平等、互利、创新、开放、惠民的新时代。

中墨友谊深耕厚植、硕果累累，两国合作欣欣向荣、前景广阔。展望未来，在双方共同努力下，中墨务实合作必将取得更多硕果，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

（作者为中国驻墨西哥大使）

《 人民日报 》（ 2022年02月14日 03 版）

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