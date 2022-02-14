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中国品牌汽车在俄罗斯受青睐

本报记者  隋  鑫
2022年02月14日05:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　欧洲商业协会日前发布数据显示，2021年，中国品牌汽车在俄罗斯的总销量达到11.57万辆，较2020年翻了一番，在俄乘用车市场的份额增至近7%。中国品牌汽车日益受到俄消费者青睐。

　　2021年上半年，俄罗斯汽车市场迎来反弹，但随着库存消耗和供应链持续紧张，总体销售趋势在去年下半年逐步走低。在此背景下，质量可靠、性价比高、供应充足的中国品牌汽车，成为俄汽车销售市场上的一大亮点。2021年，哈弗、奇瑞、吉利汽车在俄销量分别同比增长125%、224%和59%，哈弗汽车更是连续数月跻身俄汽车市场销量月度排行榜前十。相较于部分欧美汽车品牌现车大幅加价、订单交付时间延长等情况，中国汽车品牌在产业链和供应链保障上的优势得到充分显现。

　　中国品牌汽车能够受到俄罗斯消费者认可，除了产品本身的质量，也得益于对市场需求的准确把握。俄罗斯冬季漫长，道路易受冰雪侵袭，路况复杂多样；俄家庭平均人口较多，拉人载物需求较大。为此，中国车企有针对性地推出了一系列车型，受到欢迎。

　　与此同时，中国汽车品牌在俄本地化的进程正持续提速。去年4月，哈弗在图拉州乌兹洛瓦亚工业园的汽车发动机工厂正式开工。图拉州政府副主席拉夫鲁欣表示，该工厂对推动图拉州汽车产业发展具有重要意义。工厂预计2022年底完工，年产发动机约8万台。除在俄完善汽车生产配套产业建设外，哈弗汽车工厂还将在2022年优化生产和营销模式，预计汽车产销量将进一步增加。

　　俄汽车行业媒体和专家均对中国汽车品牌在俄发展前景持乐观态度。为刺激汽车消费，俄政府已制定200亿卢布（约合17亿元人民币）的预算，用于提供车辆贷款优惠、发放购车补贴等支持措施。俄罗斯卫星网日前发表文章指出，在此背景下，凭借自身全产业链优势、研发制造潜力以及不断提升的质量，中国品牌汽车有望赢得更多市场份额。    

　　（本报莫斯科2月13日电）  


　　《 人民日报 》（ 2022年02月14日 03 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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