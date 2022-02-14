本报记者 周 輖 黄培昭

“从前这里是成片的荒地，周边交通十分不便。中国企业建设的高速公路建成以后，这里发生了巨大变化。”驾车行驶在宽阔的捷斯—图巴高速公路（以下简称“捷图高速”）上，塞内加尔司机阿里·恩迪亚耶难掩喜悦之情。

捷图高速位于塞内加尔首都达喀尔东部，将塞第二大城市捷斯与重要城市图巴连接起来，全线长约113公里，双向四车道，由中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）承建。2018年12月公路建成通车后，由中国路桥负责管理运营。

在高速公路运营控制室，大屏上数十个画面实时反映着道路状况。“我们有24小时待命的巡逻车队。行车遇到紧急情况时，车主可随时拨打热线求助，我们会第一时间赶到现场处置。”运营控制室负责人马桑巴—法耶说。

项目运营路段经理阿卜杜·卡里姆·迪亚涅说，过去每到节假日，返乡的人群和车流会让捷斯和图巴之间的道路变得拥挤不堪。高速公路通车后，两地车程由以往的5小时缩短至1小时，出行变得快速又舒适。“高速公路周边农产品的运输更加便利了。疫情防控期间，医疗和生活物资的调配也有了可靠的交通保障。”

随着交通运输日益繁忙，高速公路沿线逐渐聚集起一个个市场，越来越多当地人摆摊做起了小生意，服务往来车辆。“川流不息的车辆带动了沿线经济发展，这是一条改变我们生活的致富路。”村民阿布·索瓦说。

项目建设和运营期间，中国企业为当地创造了数千个工作岗位，在附近村庄招聘了不少当地村民。此外，中方还资助当地学生赴中国学习、打通水井供沿线居民使用，持续为当地社会公益作出贡献。

“10年间，从翻译到技术工人，再到经理助理，我不断学习成长，实现了自我价值。”里昂·科西维来自多哥，由于在中国路桥多哥项目工作表现优异，跟随中企来到塞内加尔参与捷图高速建设。“如今，我已在捷斯成家立业，最近准备自己盖一座房子。未来我还会继续努力，给家人创造更好的生活。”

塞内加尔总统萨勒表示，作为塞独立以来最大的单体基础设施建设项目，捷图高速已成为塞政府打造“振兴塞内加尔计划”的标志性工程，极大带动内陆城市经济社会发展。塞内加尔前总理迪奥纳评价说，捷图高速不仅是塞中友谊的体现，也成为西非公路建设领域的标杆。

《 人民日报 》（ 2022年02月14日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)