本报记者 杨 一

“中国在经济、科技、环保等各领域发展均取得辉煌成就，数亿人摆脱贫困，人民生活水平显著提高，这样的发展成就令世界瞩目。”保加利亚社会党副主席斯托伊洛夫在接受本报记者采访时表示，中国的发展不仅对中国人民有利，也增进了世界其他国家和地区人民的福祉。

自上世纪90年代起，斯托伊洛夫多次访华，见证了中国经济社会的发展变化，不断加深对中国的了解。他说：“近距离的交流使我有机会与更多中国朋友交换看法，这是非常有意义的事情。”2014年1月，时任保加利亚总统普列夫内利耶夫访华，斯托伊洛夫作为保加利亚议会保中友好小组联合主席随团来访。他表示，会后双方发表联合公报，宣布建立保中全面友好合作伙伴关系，为双边关系的未来发展指明了方向。

2016年5月，中共中央对外联络部主办的第五届中欧政党高层论坛在北京举行。斯托伊洛夫受邀出席，并参加了随后在河南郑州举行的以共建“一带一路”为主题的对话会。会后，他在河南深入走访，考察当地企业。“那里旺盛的发展活力给我留下深刻印象。保中双方在经济领域各有优势，为加强务实合作提供了机遇。”在考察中，斯托伊洛夫发现中方在保护传统文化等方面积累了很多经验。他表示，保加利亚非常重视这一问题，希望双方进一步加深文化领域合作。

斯托伊洛夫为在中国看到的巨大变化而振奋，也对发展变化背后的中国道路、中国制度产生了浓厚的兴趣。“中国共产党拥有长远发展眼光，将发展规划与具体实践相结合，充分调动每个人的积极性，发挥每个地区的作用，让改革、发展和稳定相得益彰，这是中国经济建设取得巨大成就的一个重要原因。”斯托伊洛夫表示，不断深化改革开放，大大改变了中国的面貌。中国坚持和完善社会主义基本经济制度，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，各类市场主体蓬勃成长，为经济发展不断注入动力。

斯托伊洛夫认为，中国之所以能走上一条符合本国国情的发展道路，与中国共产党善于将理论与实践相结合、不断进行创新的传统密不可分。中国共产党作为世界第一大党，不仅有效应对发展道路上遇到的困难和挑战，也为推动世界向前发展贡献了中国智慧。中国特色社会主义建设取得的历史性成就，给发展中国家探索符合自身实际的发展道路带来诸多启示。

“世界各国面临新冠肺炎疫情、气候变化等全球性挑战，这要求各国政党之间加强交往、深化合作。”斯托伊洛夫表示。近年来，保加利亚高度重视共建“一带一路”，积极参加中国—中东欧国家合作，与中方在党际、经贸、人文、科技等各领域开展务实合作，取得丰硕成果。展望未来，斯托伊洛夫说：“保加利亚社会党希望继续深化与中国共产党的联系，加强双方在应对全球性挑战等议题上的交流合作。”

《 人民日报 》（ 2022年02月14日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)