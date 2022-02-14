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乌克兰政府发表声明说未关闭领空

2022年02月14日00:08 | 来源：新华网
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　　新华社基辅2月13日电（记者李东旭）乌克兰基础设施部13日发表声明说，乌方未关闭领空，也未对在乌运营的航空公司施加限制。

　　声明说，有关“乌克兰要关闭领空”的说法不实，关闭领空属国家主权，但乌政府并未做此决定，在乌大部分航空公司仍正常运营。

　　据乌媒体报道，有国际保险公司12日通知乌克兰航空公司，将在48小时内暂停为飞越乌领空的飞机提供保险。

　　声明就此表示，当前保险市场出现的波动给部分航空公司造成困难，乌方准备为航空市场提供金融保障，目前正着手制定相关措施。

　　另据乌媒体报道，一架从西班牙马德里飞往基辅的客机13日在摩尔多瓦迫降，外界因此担心乌方要关闭领空。荷兰一家航空公司也表示，受局势影响，将暂停飞往乌克兰的航班。

　　近期，俄罗斯同乌克兰关系持续紧张，双方在两国边境地区部署了大量军事人员和武器装备。美国、乌克兰和北约声称俄在靠近乌东部边境地区集结重兵，有“入侵”之势。俄方予以否认，强调北约活动威胁俄边境安全，俄方有权在境内调动部队以保卫领土。美国等国还要求本国公民离开乌克兰。

(责编：白宇、赵欣悦)

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