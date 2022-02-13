人民网开罗2月12日电 （记者沈小晓）近日，“我在埃及过春节”汉语征文大赛圆满结束，获奖作者名单也随之公布。本次大赛得到埃及汉语爱好者的积极关注和响应，共收到参赛作品57篇，经过评审共有18篇优秀作品获奖。在埃及生活了18年的俄罗斯籍娜塔·陆莉女士摘得本届大赛的桂冠，荣获特等奖。本哈大学文学院学生斯琪和亚历山大大学中文系学生唐依依荣获一等奖。

本次大赛由开罗中国文化中心主办，主题为“情不知所起，一往而深”。大赛旨在鼓励埃及汉语爱好者特别是青年人更加深入地了解中华民族重要的传统节日“春节”，了解其所凝结的中华优秀传统文化精髓，以及承载的中华民族的集体记忆和家国情怀。参赛者深入挖掘、抒怀自己对中国文化热爱的情愫，把“春节”中所蕴含的文化美、生活美、亲情美，用朴实无华的文字展现出来，与读者共享新春祝福，表达自己内心深处的中国情怀。征文活动以传统文化为情感纽带，为增进中埃两国民心相通，共同期待美好生活，一起面向未来具有积极意义。

特等奖获得者陆莉的参赛文章节选：

我是俄罗斯人，嫁到埃及18 年了，我丈夫是工程师，我有一个14岁的儿子。在埃及我不仅学习了阿拉伯语，还学习了汉语。学习汉语让我了解了中国和中国文化，也让我更加喜欢中国了。自从开始学习中文以来，我一直梦想到中国去过一次中国的春节，但由于疫情我无法去中国，所以去年我就在埃及过了一次中国的春节。

我也像中国人一样在春节前几天就开始打扫家里的卫生。中国有在新年前大扫除的习俗，据说这样生活会变得通透、清新。

除夕夜是中国年的开始，我模仿着中国人的样子，邀请我丈夫、我儿子和朋友们在我家一起欢度除夕。我们按照中国人的习俗，都穿上了红衣服，预示新的一年红红火火。我还做了中国的年夜饭，餐桌布置得很中国的样子。桌上摆放了各种各样好吃的东西，我还特意买来了筷子，我们用中国的筷子吃中国的年夜饭，特别开心。吃完年夜饭我们也按照中国的习俗给孩子们发红包，他们开心极了。

对了，中国的春节联欢晚会可是除夕夜的重头戏，我们也学着中国人的样子，一家人聚在一起在电视前一边嗑瓜子，一边看春晚。按照中国的传统，午夜十二点要放鞭炮、接财神，这活动可不能少。我们一家人也在午夜十二点的时候跑到楼下放起了鞭炮，在噼噼啪啪的鞭炮声中，迎接中国新年的到来。

这次在埃及过春节让我感受到，虽然中国文化和埃及文化不一样，但中国人与埃及人一样热情、一样友好、一样好客，虽然中国人和埃及人都有不同的传统节日，但是我们过节日的气氛一样热闹、一样快乐、一样温馨。

一等奖获得者斯琪的参赛文章节选：

埃及虽然离中国很远，但是我们在埃及也庆祝中国的春节。每年过春节的时候，埃及所有孔子院都会和学生们一起举办大规模的庆祝活动。中国驻埃及使馆及开罗中国文化中心都会举办春节庆祝活动。我参加过好几次呢。2021年，开罗中国文化中心推出了埃及“欢乐春节”系列活动，其中，给我留下深刻印象的是，2021“新春杯”埃及国际太极拳推广大赛，迎新春厨艺大赛等活动。

我学习汉语好几年了，受中国文化的影响，在春节的时候，我也会在家里过中国年，我学着做中国食物，我们也放鞭炮，我还邀请全家人和我一起看中国的春节联欢晚会。

据说中国人喜欢红色，红色表示生活欢乐，也代表红红火火，我就学着中国人的样子把我的家装饰成红色。我还学会了剪窗花、画年画儿，我喜欢在窗户上贴上各种窗花，把自己画的年画儿贴在墙上。我还学着写春联，把自己写的春联和“福”字贴在门上。我听说有些人把“福”字倒过来贴，表示“幸福已到”。

今年的中国春节又要到了，我要邀请一位中国朋友来和我一起过春节。她告诉我，每年她都回老家跟家人一起过年，吃年夜饭，贴春联，放鞭炮，全家人在一起看春节联欢晚会。可是，今年因为疫情，她不能回中国过年了，所以我会请她来我家过年，我相信我们会玩得很开心，我一定让在异国他乡过年的好朋友感受到家的温暖。

一等奖获得者唐依依的参赛文章节选：

我在埃及认识了一位中国朋友，前年她邀请我去她家过了一次真正的中国春节。在朋友家过春节印象最深刻的是除夕，也就是大年三十。大年三十是要吃饺子的，我和中国朋友家人一起包了很多很多饺子，有白菜馅的，有韭菜馅的，还有酸菜馅的，出锅后，热气腾腾的，味道鲜美。说到这儿我的口水都要流下来了。

在包饺子的时候，朋友的爸爸开始在门上贴春联。春联分为上联、下联和横批，用遒劲的毛笔字写着他们对新年的祝愿。那些字好像是中国的古诗，我左看右看也看不懂，就问：“最上面的四个字写的是什么？”朋友告诉我，那是“出入平安”，寓意着家人们进进出出都可以平平安安。

中国的春节给我留下最深的印象是热闹、红火。如果有机会，我也想去中国过一次春节，去感受中国春节喜庆祥和的气氛。

(责编：艾雯、刘慧)