音乐会现场。主办方供图

音乐会现场。主办方供图

人民网纽约2月8日电 （记者李晓宏）壬寅虎年来临之际，由美国巴德美中音乐研习院举办的“春之声”中国新年音乐会历经疫情风雨再度奏响于纽约林肯中心。琵琶、唢呐与交响乐合奏，京剧、民歌与西方歌剧同唱。熟悉的旋律，难忘的记忆，团圆的年味，激荡的心绪，抚慰着每逢佳节倍思亲的游子，也鼓舞着现场观众对新年的信心。

中国驻纽约总领事黄屏致信祝贺此次第三届“春之声”中国新年音乐会的线下举办。他在贺辞中感谢巴德美中音乐研习院及院长蔡金东多年来与美国多元文化社区分享中国音乐，并致力于中美文化交流。“中国生肖文化中，老虎象征着力量、勇气和智慧，希望这种精神激励两国人民更有信心战胜一切挑战，迎来吉祥的新年。”

当晚，李焕之的《春节序曲》拉开音乐会的大幕，随之登场的京歌《梨花颂》将京剧唱腔与西方交响乐融为一炉，让观众领略了中西艺术交融的精彩。

当上半场压轴曲目《黄河》钢琴协奏曲在林肯中心的爵士乐中心剧场里响起，气势磅礴的旋律唤起人们对于文化中国的记忆。青年钢琴家鞠小夫指尖倾斜的《黄河》，奔腾着东方文化气韵，呼啸着现代艺术气息，讲述着中华民族独特的生命体验，抒发了炎黄子孙的豪情壮志。

《丝路飞天》琵琶协奏曲开启了音乐会的下半场。这个来自作曲家、琵琶演奏家赵聪的新作，灵感源自敦煌壁画，创作融合中国传统音乐精华与当代世界音乐语汇。辉煌壮阔的曲子，高难炫目的技巧，经过纽约琵琶演奏家周懿与乐团的共同演绎，美丽淋漓地展现了梦想的花开、盛世的辉煌。

郭雅志的唢呐名曲《百鸟朝凤》将音乐会进一步升温。由唢呐大师任同祥创作、作曲家关峡改编的此曲，呈现了传统与现代、东方与西方兼容的艺术风貌。唢呐模仿各种鸟儿鸣，惟妙惟肖地“山雀啼晓”，生动呼唤着“春回大地”，演绎了万民同乐的社会和谐。

演出最后部分的中国歌曲串烧将音乐会推向高潮。京剧表演艺术家宋飞鸿一边演唱自己创作的歌曲《颂西湖》，一边手书“福”字给现场观众，引得喝彩连连。美国女高音Esther Maureen Kelly与男中音José Rubio一首首耳熟能详的中文老歌，唱出华人心中温存的记忆，《大海啊故乡》《月亮代表我的心》《白毛女》选段，字正腔圆，声情并茂，赢得如潮掌声。音乐会在融合江苏民歌《茉莉花》和普契尼“歌剧版茉莉花”的歌剧《从茉莉花到图兰朵》中落下帷幕。依依不舍的掌声与此起彼伏的喝彩声印证着音乐会的圆满成功。

“音乐无国界。感谢组织者精心呈现了这出鼓舞人心、充满希望的音乐会。”观看完演出的美国观众Christina说，音乐会的曲目挑选的精当，编排得非常充实，动人心弦，效果好到爆棚。

“节日民俗使中国人生活在一个有情有义的社会，它既是我们悠久历史文化的积淀和再现，也是民族性格、民族文化的集中展示。” 巴德美中音乐研习院院长蔡金冬说，“我们希望在在多种文化激荡中展示中国音乐，同时体现中西音乐风格的融合，特别是传统器乐独奏与西方交响乐团融合。希望通过这场别具一格的‘中国风’音乐会，带给观众衷心的安慰与美好的祝福，让大家在乡音和新年的旋律中，迎接虎兆丰年。”

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